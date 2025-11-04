الاقتصاد

سعر سهم داو (DOW) ينهي على آمال تعافيه – توقعات اليوم – 04-11-2025

2025-11-04

تراجع سعر سهم شركة داو  Dow Inc. (DOW) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 25.25$، ما عرضه للضغط السلبي خاصة وقد جاء ذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.25$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

