سعر سهم Dominion Energy (D) يقلص من خسائره – توقعات اليوم – 04-11-2025

تراجع سعر سهم شركة Dominion Energy, Inc (D) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 57.55$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تقليص بعضاً من خسائره، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 57.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 55.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط