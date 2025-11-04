هنادي مهنا لـ الخليج 365 في العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل": ممتنة بالاستضافة الجميلة بالمملكة وقضيت أوقاتاً ممتعة بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - تواجدت الفنانة هنادي مهنا بالرياض لحضور العرض الخاص والأول لفيلمها السينمائي "السادة الأفاضل"، مع مخرج العمل وعدد من المشاركين به.

وعبرت هنادي مهنا التي تجسد شخصية "لميس" لـ "الخليج 365" عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية وكونها من أبطال فيلم "السادة الأفاضل" قائلة: "سعيدة أنني جزء من هذا الفيلم المختلف، وكذلك سعيدة جداً بعرضه في المملكة العربية السعودية كعرض خاص وحصري، وجداً ممتنة بالاستضافة الجميلة لي بالمملكة، وأخص أهل الرياض وأشكرهم على استضافتهم لنا، وكالعادة قضيت أوقاتاً جميلة بها واستمتعت بالزيارة".

وتابعت هنادي قائلة: "من الأعماق أدعو الله أن ينال العمل إعجاب محبي السينما العربية، والفيلم هو عربي جديد من نوعه ليس كوميدياً فقط بل له هدف ورسالة يقدمها من خلال استعراض أحداث العمل، فهو يجمع قصصاً يتعلم منها الشخص دروساً، وأتمنى أن الجمهور يعجبهم كما أعجبنا ونحن نعد هذا العمل إلى أن خرج إلى النور.

متابعة أفلام السعودية

وكشفت هنادي مهنا عند سؤالنا لها عن مدى متابعتها للأفلام والسينما السعودية قائلة: "أتابع الأعمال السعودية السينمائية التي تعرض ولكن الفترة الماضية كنت مقلة بالمتابعة نظراً لانشغالي بتصوير أعمال لي".

وتابعت قائلة: "هناك أعمال سعودية جداً رائعة، وكفنانين نشهد ونرى أن السعودية من الملاحظ أن هناك تطوراً رهيباً في السينما والمسلسلات لديها ونتمنى لها التوفيق".

نشاطات قادمة لـ هنادي مهنا

وعن نشاطاتها القادمة، كشفت هنادي مهنا أنها تستعد للتجهيز لمسلسل سيُعرض الشهر القادم وهنالك فيلم تقوم بالتحضير له، بالإضافة إلى فيلم سيتم عرضه بدور السينما قريباً وهو فيلم "أوسكار.. عودة الماموث ".

فيلم "السادة الأفاضل"

" هو فيلم سينمائي تدور أحداثه عندما يعلن عن وفاة الأب "جلال"، تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولاً عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، و تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءاً وتتوالى الأحداث.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش.

ومن بطولة الفنان محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين،هنادي مهنا، طه دسوقي، إنتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، إسماعيل فرغلي، دنيا ماهر، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، أحمد رضوان، أحمد السعدني، محمد جمال قلبظ، معتز التوني، أكرم حسني، عفاف مصطفى.

فيلم " أوسكار.. عودة الماموث"

فيلم "أوسكار: عودة الماموث" تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، عن عودة الماموث الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: هشام الرشيدي، ومن بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين، محمود عبدالمغني.

