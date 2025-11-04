لبنى عبد العزيز تخوض دراما رمضان 2026 بعمل كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - تعيش النجمة السعودية لبنى عبد العزيز حالة من النشاط الفني على الساحة الدرامية، إذ تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "العائد" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، كما تستعد لخوض تجربة جديدة ومختلفة في دراما رمضان 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا من خلال مسلسل "المحامية"، الذي انتهى عرض حلقاته مؤخرًا، ومن خلال السطور التالية، نستعرض أبرز ما قالته لبنى عبد العزيز عن أعمالها الجديدة وكواليس مشاركتها في "العائد".

خطوة جديدة

بمشاعر ممزوجة بالفخر والحماس، كشفتفي لقائها مع كاميرا "et بالعربي"، عن مشاركتها في الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر 2026، من خلال تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل "الباء تحتها نقطة"، إذ قالت أنها سوف تخوض أولى تجاربها الكوميدية من خلال هذا العمل، والمميز هنا هو تحدثها باللهجة السعودية، إضافة إلى أن مشاهدها بهذا المسلسل سوف تجمعها بالفنانة سوسن بدر، والتي قدمت لها دعم ومساندة كبيرة حتى تظهر حسها الكوميدي.

واستطردت قائلة:" أول مرة أخوض تجربة كوميدية باللهجة السعودية، ودوري مع الجميلة سوسن بدر، كان مليان مشاكسات وضحك، لأن 90% من مشاهدي كانت معها، وهي ساعدتني أظهر حسي الكوميدي".

ونجح الجزء الأول من مسلسل "الباء تحتها نقطة" في جذب أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه، الذي سيطر عليها الجانب النسائي، ودارت أحداثه حول مجموعة من النساء بمدرسة لمحو الأمية، لكن تواجههن بعض الصعوبات في التعلم والالتزام بقواعد المدرسة، وتنشأ بينهن وبين العاملين فيها العديد من المواقف الطريفة نتيجة اختلاف جنسياتهم ولهجاتهم، بينما يسعى أزواجهن لإفشال مخططاتهن من جانب آخر.

لحظة انجذاب

خلال لقائها، قالت الفنانة لبنى عبد العزيز أنها من اللحظة الأولى التي تعاملت فيها مع الاسكريبت الخاص بمسلسل "المحامية" خطف العمل قلبها، وبدأت تحمل على عاتقها مسؤولية الشخصية التي ظرهت بها وهي "مها المحامية"، معبرة عن فرحتها الكبيرة بتحقيق المسلسل لأصداء واسعة وتصدره للترند حتى وقتنا هذا رغم انتهاء عرض حلقاته. وتابعت: "المحامية وجبة فنية عجبت الجمهور، حتى ولو النهاية زعلت البعض".

المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز ومحمد القس كل من: عبد الرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي

وتدور الأحداث حول الصراع الداخلي الذي تعيشه " مها" المحامية بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية، إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.

دراما قوية

تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "العائد"، الذي أعلنت عنه مؤخرًا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لكاميرا برنامج "ET بالعربي"، أعربت لبنى عبد العزيز عن حماسها للعمل، ووصفت "العائد" بأنه من أهم محطاتها الفنية القادمة، مشيرة إلى أنه عمل قوي وجريء ومختلف، وأضافت: "إن شاء الله يكون الجمهور على موعد مع تجربة قوية ومميزة.

العمل من إخراج حسين الحليبي و تأليف نورا العمري، ومن إنتاج شركة صدف، ويتكون من 45 حلقة، تم تصويرها في مدينة الرياض، ومن المقرر عرضه قريباً عبر قناة ام بي سي وإحدى المنصات الإلكترونية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد آخر من النجوم فيصل الزهراني، روان الطويرقي، هاشم نجدي، فوز العبدالله، ومحمد المحسن وآخرين.

