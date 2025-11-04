تفاعل واسع بعد منشور أحمد عزّ المؤثر عن الرّاحل نور الشّريف

في نفحة تعبّر عن المحبّة والوفاء، نشرت صفحة تحمل اسم الممثّل أحمد عزّ المؤثقة بالعلامة الزرقاء على “إنستغرام”، صورةً جمعته بالممثّل الرّاحل نور الشّريف، في منشورٍ أعاد إلى الأذهان علاقة التّقدير الّتي جمعت النّجمَين.

لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ أرفقت الصّورة بتعليقٍ جاء فيه: “النّاس الّذين علّمونا معنى التّمثيل واحترام العمل لا يتكرّرون.. أستاذي الكبير نور الشّريف، افتقدناك كثيرًا يا أستاذ. ما زالت كلماتك ونصائحك وطريقتك في العمل محفورة في داخلنا جميعًا.. كنت قدوة في كلّ شيء، في الفنّ، والأخلاق والإنسانيّة. رحمك الله وجعل قِبلتك الجنّة.”

يُذكر أنّ أحمد عزّ كان قد شارك مؤخّرًا في حفلٍ رسميّ أقامته السّفارة المصريّة، في لندن داخل المتحف البريطانيّ، احتفالًا بافتتاح المتحف المصريّ الكبير، بمشاركة نخبة من الشّخصيّات السّياسيّة والثّقافيّة والفنّيّة.