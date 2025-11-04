انت الان تتابع خبر الآلاف يدعمون عمار الحمداني.. "ثقة غرب بغداد" تواصل جذب الجماهير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وامتلأت الصفوف برجال العشائر والوجهاء ورجال الدين والشباب والنساء، جميعهم عبّروا عن عهودهم وإيمانهم برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والمرشح عمار الحمداني.وشهدت مناطق مثل زيتون وأبو غريب خروج المؤيدين للحمداني، مطلقين عليه لقب "ثقة غرب بغداد"، في تأكيد على شعبيته ودعمه الواسع بين أبناء العاصمة.

وفي سياق متصل، استقبل أهالي منطقة العامرية المرشح الحمداني في لقاء حاشد حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى أبناء المنطقة.

حيث أعرب الحضور عن "دعمهم الكامل له في الانتخابات المقبلة"، مشيرين إلى أن "أداءه المتميز في مجلس محافظة بغداد كان له أثر ملموس في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في مناطقهم".

من جانبه، شكر الحمداني الحضور على هذا الدعم الكبير، مؤكدًا أنه "سيواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته الفعاليات في العاصمة".