سابالينكا تواجه كيريوس في "معركة الجنسين" في 28 كانون الأول/ديسمبر

الرياص - اسماء السيد - باريس : يقام فصل جديد في "معركة الجنسين" بمباراة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا والأسترالي نيك كيريوس المصنف 13 عالميا سابقا في 28 كانون الأول/ديسمبر في دبي، وفقا لما أعلنه المنظمون الثلاثاء.

ويعود هذا الحدث بالأذهان إلى أكثر من 52 عاما، تحديدا إلى عام 1973 عندما واجه الأميركي بوبي ريجز الذي كان يبلغ من العمر 55 عاما آنذاك، اللاعبتين اللتين هيمنتا على كرة المضرب النسائية آنذاك، الاسترالية مارغريت كورت ثم الاميركية بيلي جين كينغ.

وقتها، ادعى أن تنس السيدات أدنى مستوى لدرجة أنه يستطيع التغلب على أي امرأة، وفاز بسهولة في أول مواجهة في أيار/مايو 1973 على الأسترالية كورت البالغة من العمر 31 عاما وقتها (6 2، 6 1). بعد فوزه، مازح بمستوى منافسات السيدات، ساخرا من أن إحدى أفضل لاعبات العالم لم تتمكن من "هزيمة رجل على حافة الموت".

ولكن بعد أربعة أشهر، هُزم هزيمة ساحقة أمام بيلي جين كينغ، البالغة من العمر وقتها 29 عاما، بثلاث مجموعات 6 4 و6 3 و6 3.

ألهمت هذه المباراة ضد مواطنته في هيوستن والتي بُثّت في وقت الذروة على قناة "أيه بي سي" آنذاك، فيلما خياليا عام 2017 بعنوان "معركة الجنسين".

وعلّقت سابالينكا التي تُشارك في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية هذا الأسبوع في الرياض، قائلة "أفخر بتمثيل تنس السيدات والمشاركة في هذه النسخة الحديثة من مباراة معركة الجنسين الأسطورية... أكنّ احتراما كبيرا لنيك".

وحذّرت الفائزة بأربع بطولات كبرى اللاعب الأسترالي المتقلب المزاج الذي يحتل حاليا المركز 652 في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين بعد غيابه عن الملاعب منذ آذار/مارس الماضي "لكن لا تخطئوا، صدقوني، أنا مستعدة لبذل أفضل ما لديّ".

وقال كيريوس "عندما تتحداك المصنفة أولى عالميا، عليك أن تُقدم أفضل ما لديك".

وأضاف وصيف بطولة ويمبلدون 2022 "أكنّ احتراما كبيرا لأرينا، إنها قوة فطرية وبطلة حقيقية. لكنني لم أتراجع قط عن أي تحدٍ، ولست هنا للعب فحسب، بل للترفيه. هذا ما أعيش من أجله. دبي، استعدي لعرض رائع".

وتحدى كيريوس سابالينكا خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى، في أيلول/سبتمبر الماضي، قائلا في مقابلة إنه سيهزمها بسهولة.