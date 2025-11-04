خطوة جديدة تقود رنين مطر إلى عالم مختلف في رمضان المقبل

في خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، انضمت الممثلة رنين مطر لفريق عمل المسلسل المنتظر “كذبة سودا”، جنبًا إلى جنب مع الممثلَين سيرين عبد النور ومحمد الأحمد.

المسلسل الرمضاني المرتقب يعد الجمهور بتجربة درامية مميزة تمزج بين الأكشن والرومانسية، من خلال قصة مشوّقة مستوحاة من الواقع اللبناني خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبطرح جرئ وواقعي يلامس هموم الناس ومشاعرهم.

سيُصوّر المسلسل بين أبوظبي ودبي، بمشاركة نجوم من لبنان وسوريا مثل أحمد الأحمد، أماني نَسَب، داليدا خليل ونادين الراسي، في توليفة فنية واعدة تبشّر بعمل مختلف على الساحة العربية.

المسلسل من إنتاج شركة The Wise Production لصاحبها مجد جعجع، الذي يحرص على تقديم أعمال نوعية تحمل بصمة فنية راقية ورواكب تطلّعات الجمهور العربي في الدراما الحديثة.

وعن العمل، أعربت رنين مطر عن حماسها للانضمام إلى مسلسل “كذبة سودا”، متمنّية أن يترك دورها أثرًا مميزًا في وجدان الجمهور وينال إعجابهم. كما عبّرت عن سعادتها بالتعاون مع المنتج والممثل مجد جعجع وفريق العمل كاملًا، مؤكدة أنها متطلّعة لتقديم تجربة درامية استثنائية تضيف لمسيرتها الفنية.