بعد أشهر من الجدل… القضاء يحسم المواجهة بين بلايك ليفلي وجاستن بالدوني

إنتهى رسميًّا النّزاع القضائيّ بين الممثّل والمخرج جاستن بالدوني والممثّلة بلايك ليفلي، بعدما أصدر القاضي الفدرالي لويس ليمان حكمًا نهائيًّا بإنهاء الدّعوى المضادّة الّتي رفعها بالدوني ضدّها بقيمة أربعمئة مليون دولار.

وجاء القرار بعد أن فشل بالدوني وشركته Wayfarer Studios في تقديم شكوى معدّلة عقب رفض القضيّة في يونيو الماضي. وأوضح القاضي أنّه تواصل مع الأطراف المعنيّة منتصف أكتوبر، وأنّ لايفلي كانت الوحيدة الّتي ردت، مطالبة بإغلاق الملفّ مع الحفاظ على حقّها بالمطالبة بأتعابها القانونيّة.

القضيّة هي الأحدث في سلسلة النّزاعات المرتبطة بفيلم “It Ends with Us” التي بدأت في ديسمبر الماضي حين اتّهمت ليفلي بالدوني بسوء السّلوك في موقع التّصوير وشنّ حملة تشويه ضدّها، وهي اتّهامات نفاها تمامًا.

وكانت المحكمة قد رفضت سابقًا دعاوى بالدوني ضدّ ليفلي وزوجها ريان رينولدز ووكيلتهم الإعلاميّة وصحيفة “نيويورك تايمز” الّتي اتهمهم فيها بالابتزاز والتّشهير.

عقب صدور الحكم، عبّرت ليفلي عن ارتياحها عبر إنستغرام قائلة إنّها “شعرت بألم الدّعوى الانتقاميّة” لكنّها أصبحت “أكثر إصرارًا على الدّفاع عن حقّ النّساء في حماية أنفسهنّ وكرامتهنّ”. فيما وصف فريقها القانونيّ الحكم بأنّه “انتصار كامل وتبرئة تامّة”، في حين ردّ محامي بالدوني واصفًا إعلان النّصر بأنّه “زائف ومتوقّع”.

أكّد القاضي أنّ ادّعاءات ليفلي بالتّحرّش الجنسيّ محميّة قانونيًا بموجب قانون كاليفورنيا بعد حركة #MeToo، ولا يمكن استخدامها كأساس لدعوى تشهير.

ومن المقرّر أن تُعقد جلسة المحاكمة في مارس ٢٠٢٦ للنّظر في دعوى ليفلي الأصليّة ضدّ بالدوني.