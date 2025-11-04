مشروع جديد يجمع أوزان أكبابا وسينام أونسال بعد نجاحهما في “المدينة البعيدة”

بعد نجاحهما الكبير في مسلسل “المدينة البعيدة”، يستعدّ كلّ من الممثّلَين أوزان أكبابا وسينام أونسال للظّهور معًا من جديد في مشروع خاصّ ومميّز، وهذه المرّة في إطار وطنيّ يهدف إلى التّرويج لجمال تركيا وسحرها السّياحيّ.

فقد كشفت مصادر من كواليس التّصوير أنّ الثّنائي سيكون الوجه الجديد لحملة GoTürkiye التابعة لـ وكالة تنمية وترويج السّياحة في تركيا، خلفًا للنجّوم الّتي شاركت في نسخ سابقة من الحملة، مثل كان أورغانجيوغلو ومريم أوزرلي، وكذلك أنجين أكيوريك وعفراء ساراتش أوغلو.

ومن المقرّر أن يتِمّ تصوير الحملة الدّعائيّة خلال شهر نوفمبر في إسطنبول، تحت إشراف المخرجة هلال سرال، الحائزة عدّة جوائز عن أعمالها الدّراميّة المرموقة. ويقوم بكتابة السّيناريو الكاتب كمال حمامجي أوغلو، المعروف بأسلوبه المميّز في إبراز الهويّة الثّقافيّة والإنسانيّة للمكان.

وسيسلط الفيلم الضّوء على جمال إسطنبول وتنوّعها الثّقافيّ، باعتبارها واحدة من أروع المدن في العالم ووجهة رئيسيّة لصياغة الدّراما والإنتاج الفنّيّ، إذ تُعدّ من أكبر مواقع التّصوير العالميّة الّتي تجمع بين التّاريخ والحداثة في آن واحد.

بهذا التّعاون، يثبت أوزان أكبابا وسينام أونسال مجدّدًا تناغمهما الفنّيّ وحضورهما الآسر، في عمل يُتوقّع أن يلقى رواجًا واسعًا محلّيًّا ودوليًّا، ويعكس روح تركيا السّاحرة للعالم بأسره.