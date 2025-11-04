اخبار السعوديه

الداخلية تعلن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بإحدى الجانيات في مكة

موقع الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بإحدى الجانيات في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

 أقدمت/ ديبوره علوفونكي اموسان -نيجيرية الجنسية- على تهريب الكوكايين المخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حُكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليها وقتلها تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانية/ ديبوره علوفونكي اموسان -نيجيرية الجنسية- يوم الثلاثاء 13 / 5 / 1447هـ الموافق 4 / 11 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

