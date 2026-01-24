"مهينة وسخيفة"، مسؤولون أوروبيون يرفضون تصريحات ترامب بشأن دور "الناتو" في أفغانستان

الرياص - اسماء السيد - كحال تصريحات عدة في الآونة الأخيرة، أثار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، حنق حلفاء أوروبيين للولايات المتحدة، وخصوصاً بريطانيا.

في تصريحات لقناة فوكس نيوز الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة قط" إلى التحالف عبر الأطلسي.

"سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان ... وقد فعلوا ذلك لكنهم بقوا في الخلف قليلاً، بعيداً قليلاً عن خطوط المواجهة".

"تصريحات مهينة"

EPA رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، بالتصريحات "المهينة" على حد تعبيره، لدونالد ترامب.

ورأى ستارمر أن ما قاله الرئيس الأميركي يستوجب اعتذاراً.

وقال ستارمر "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا"، مضيفاً أنه لو أخطأ في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

أما الأمير هاري، فتفاعل مع تصريحات سيد البيت الأبيض، وقال: "خدمتُ هناك. كوّنت صداقات دامت مدى الحياة هناك. وفقدت أصدقاءً هناك. فقدت المملكة المتحدة وحدها 457 جندياً".

وأضاف دوق ساسكس: "تستحق هذه التضحيات أن تُروى بصدق واحترام، بينما نبقى جميعاً متحدين ومخلصين للدفاع عن الدبلوماسية والسلام".

عقب هجمات سبتمبر/ أيلول 2001، انضمت المملكة المتحدة وعدد من حلفائها إلى الولايات المتحدة في أفغانستان بعد تفعيلها لبند الأمن الجماعي في حلف الناتو.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية البريطاني ستيفن كينوك إنه يتوقع أن يثير رئيس الوزراء كير ستارمر هذه القضية مع ترامب.

وأضاف لإذاعة إل بي سي "أعتقد أنه سيثير هذه القضية مع الرئيس، وأنا متأكد من ذلك... إنه فخور للغاية بقواتنا المسلحة وسيوضح ذلك للرئيس".

وقال كينوك لقناة سكاي نيوز إن تصريحات ترامب "خاطئة تماماً" و"مخيبة للآمال"،.

وأضاف "لا يبدو كلامه منطقياً، فالحقيقة أن المادة الخامسة لم تُفعّل إلا لمساعدة الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول".

وأضاف "لقد ضحى العديد من الجنود البريطانيين، والعديد من جنود دول أوروبية أخرى حليفة في الناتو، بأرواحهم دعماً للعمليات الأمربكية وتلك التي قادتها الولايات المتحدة في أماكن مثل أفغانستان والعراق".

وبموجب معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي، يلتزم الأعضاء ببند الدفاع الجماعي، طبقاً للمادة الخامسة، التي تعتبر أن أي هجوم على عضو واحد بمثابة هجوم على جميع الأعضاء.

وجرى تفعيل هذه المادة مرة واحدة فقط، بعد هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

ورد الحلفاء الأوروبيون بالمشاركة في المهمة التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

ووصف وزير شؤون المحاربين القدامى البريطاني أليستر كارنز تصريح ترامب بأنه "سخيف تماماً".

وقال في مقطع مصور نشر على منصة إكس "بذلنا معاً الدم والعرق والدموع. لم يعد كل من كان برفقتنا إلى ديارهم".

وبحسب الإحصاءات الرسمية البريطانية فإن 405 جنود من أصل 457 جندياً بريطانيا قضوا في أفغانستان قُتلوا نتيجة أعمال عسكرية عدائية.

أما الولايات المتحدة فخسرت أكثر من 2400 جندي.

وإلى جانب القتلى من الجيش البريطاني سقط قتلى من جنود دول حليفة أخرى في الناتو، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وغيرها.

و انتقد قدامى المحاربين من مختلف أنحاء أوروبا تصريحات ترامب.

وقال رومان بولكو، وهو جنرال بولندي متقاعد وقائد سابق بالقوات الخاصة والذي خدم في أفغانستان والعراق، في مقابلة مع رويترز "نتوقع اعتذاراً عن هذا التصريح".

وأضاف "تجاوز ترامب الخط الأحمر.. دفعنا ثمن هذا التحالف بالدم. كنا نضحي حقاً بحياتنا من أجله".

وقال ريتشارد مور، القائد السابق لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6)، إنه عمل، مثل العديد من ضباط الجهاز، في بيئات خطرة مع نظرائه من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذين وصفهم بأنهم كانوا "شجعاناً ومحترمين للغاية"، مضيفاً أنه كان يشعر بالفخر للعمل مع أقرب حلفاء بريطانيا.