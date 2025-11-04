ترامب يحذر من أنه قد يمانع في تمويل نيويورك إذا أصبح ممداني عمدة

الرياص - اسماء السيد - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه "قد يمانع" في إرسال التمويل الفيدرالي إلى مسقط رأسه مدينة نيويورك، إذا فاز المرشح اليساري زهران ممداني، هذا الأسبوع، بمنصب عمدة أكبر مدينة في أمريكا.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "سيكون من الصعب عليّ كرئيس أن أمنح الكثير من المال لنيويورك، لأنه إذا كان هناك شيوعي يدير نيويورك، فإن كل ما تفعله هو إهدار الأموال التي ترسلها إلى هناك".

حاولت إدارة ترامب مراراً وتكراراً خفض المنح والتمويل الفيدرالي للمشاريع التي تقع بشكل أساسي في المناطق التي يديرها الديمقراطيون.

جاءت تصريحات ترامب في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطي زهران ممداني على منافسه الرئيسي الديمقراطي أيضا، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، عشية الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

لم يوضح ترامب في تصريحه مصير التمويل الفيدرالي لمدينة نيويورك حال فوز ممداني. وقد حصلت المدينة على تمويل فيدرالي خلال السنة المالية الحالية بلغ 7.4 مليار دولار.

الإسلام والاشتراكية في قلب أمريكا، المرشح ممداني يقترب من قيادة نيويورك

من هو زهران ممداني المرشح الديمقراطي المسلم لمنصب عمدة نيويورك؟

مسلم، تقدّمي، وابن مهاجرين... زهران ممداني يقترب من منصب عمدة نيويورك

وأضاف ترامب في مقابلة شاملة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي أس، يوم الأحد، أن انتخاب ممداني عمدة سيجعل عمدة نيويورك السابق اليساري بيل دي بلاسيو "يبدو رائعًا".

وقال الرئيس عن ممداني: "لقد رأيت مدى سوء أداء دي بلاسيو كعمدة، وهذا الرجل سيؤدي عملاً أسوأ بكثير من دي بلاسيو".

وخلال المقابلة كشف ترامب، الذي نشأ في حي كوينز في نيويورك، عن تأييده للمرشح الآخر أندرو كومو، رغم أنه ديمقراطي.

وقال الرئيس الجمهوري: "لست من محبي كومو بأي شكل من الأشكال، ولكن إذا كان الخيار بين ديمقراطي سيء وشيوعي، فسأختار دائماً الديمقراطي السيء، لأكون صريحاَ معكم".

ممداني، عضو الجمعية التشريعية والذي سيدير أكبر مركز مالي في العالم حال فوزه، يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، على الرغم من أنه رفض اتهامات بأنه شيوعي، وقال مازحاً في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه "يشبه إلى حد ما سياسياً إسكندنافياً"، ولكنه أسمر البشرة.

Getty Images ممدان قال عن منافسه كومو، إنه لا يجب استنساخ ترامب آخر ليكون عمدة نيويورك

فاز ممداني، 34 عاماً، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بينما حل منافسه كومو في المركز الثاني. ووصف ممدان كومو حاكم نيويورك السابق بأنه دمية وببغاء لترامب.

وقال ممداني، يوم الاثنين: "التعامل مع رئاسة دونالد ترامب يقتضي عدم استنساخ صورة أخرى منه هنا في مبنى البلدية".

وأضاف أن "الهدف هو إيجاد بديل يعكس ما يتطلع إليه سكان نيويورك بشدة في مدينتهم، وما يجدونه في أنفسهم وجيرانهم كل يوم، في مدينة تؤمن بكرامة كل من يعتبر هذا المكان وطناً له".

من جانبه حاول منافسه كومو صد هذا الهجوم بتقديم نفسه على أنه المرشح الوحيد الذي يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع إدارة ترامب.

وشغل كومو منصب حاكم ولاية نيويورك خلال جائحة كوفيد-19، عندما اصطدمت العديد من الولايات بإدارة ترامب، كما خضع للتحقيق بعد أن كشف محققو الولاية عن وجود تضليل كبير في أعداد الوفيات في دور رعاية المسنين خلال تفشي الوباء.

وقال كومو خلال إحدى المناظرات: "لقد واجهت دونالد ترامب. عندما أدافع عن نيويورك، لن أتوقف".

وقد نشر ترامب قوات الحرس الوطني في المدن التي يقودها الديمقراطيون تحت ذريعة حملة مكافحة الجريمة، بينما سعى في الوقت نفسه إلى حجب التمويل عن الولايات القضائية التي تحد من تعاونها مع سلطات الهجرة الفيدرالية.