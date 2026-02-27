- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-27 11:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل السعر بذلك مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من محاولات تعافي السعر على المدى القريب.