تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 11:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل السعر بذلك مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من محاولات تعافي السعر على المدى القريب.

