شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-27 11:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليواصل السعر بذلك محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.