تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-02-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليواصل السعر بذلك محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.