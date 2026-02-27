الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-02-2026

2026-02-27 11:19AM UTC

عزز سعر نفط خام برنت (Brent) من مكاسبه الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بتخطي مستوى المقاومة المحوري 72.00$، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

