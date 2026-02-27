تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-02-2026

عزز سعر نفط خام برنت (Brent) من مكاسبه الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بتخطي مستوى المقاومة المحوري 72.00$، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.