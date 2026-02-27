لجين عمران وأسيل عمران بإطلالات فاخرة… لكن مختلفة

مع حلول شهر رمضان، تألقت العديد من النجمات بإطلالات شرقية فاخرة تمزج بين الأصالة واللمسة العصرية، لتبرز جمال الموضة الرمضانية في أرقى مناسبات الإفطار والسحور. في هذا الإطار، خطفت كل من لجين عمران وأسيل عمران الأنظار بأساليبهما المميزة التي تبرز شخصيتيهما وتفاصيل الذوق الرفيع في اختيار الأزياء. من التطريزات الذهبية الفخمة إلى القصّات العصرية والألوان الدافئة، رسمت كل إطلالة لوحة فنية تعكس روح الشهر الفضيل مع لمسة من الأناقة المعاصرة.

لجين عمران… قفطان أبيض فاخر بتفاصيل ذهبية

تألقت لجين عمران بإطلالة شرقية راقية من توقيع شربل كرم، حيث اختارت قفطاناً باللون الأبيض بقصة انسيابية واسعة تمنح حرية حركة وأناقة متدفقة. أبرزت التطريزات الذهبية الفنية على القفطان التفاصيل الدقيقة واللمسات الملكية، فيما جاءت الأكمام واسعة لتزيد من فخامة التصميم وتُحيي روح الأصالة الشرقية، ما جعل الإطلالة مثالية لأمسيات رمضان الرسمية والمميزة.

والجدير بالذكر أن القفاطين المطرّزة تميز إطلالات لجين عمران، كهذا القفطان الملوّن المطرّز بطريقة لافتة.

أسيل عمران… لمسة شرقية عصرية بتوقيع “ميو ميو”

أما أسيل عمران فقد اختارت أسلوباً شرقياً عصرياً من دار Miu Miu، حيث ارتدت قميصاً طويلاً باللون البنّي مزيّناً بتطريز أنيق عند الأكتاف، مع ياقة وأزرار تعكس روح التصميم الكلاسيكية بأسلوب حديث. وأكملت “اللوك” بحقيبة بنّية من الدار، مانحةً الإطلالة توازناً بين الطابع العملي واللمسة الفاخرة العصرية، مع الحفاظ على الطابع الشرقي في التفاصيل.

الأصالة تلتقي بالحداثة

بينما تميل إطلالة لجين عمران نحو الفخامة الكلاسيكية والأناقة الشرقية الهادئة، تأتي إطلالة أسيل عمران أكثر عصرية وعملية، مع الحفاظ على الطابع الشرقي في القصّة والتطريز. اللون الأبيض في قفطان لجين يعكس النقاء والدفء الرمضاني، بينما اللون البنّي في تصميم أسيل يضفي طابعاً دافئاً وعصرياً في الوقت نفسه. كلتا الإطلالتين نجحتا في الجمع بين التراث الشرقي والتفاصيل الفاخرة، إلا أن كل واحدة أعطت شخصيتها بصمة مختلفة، مما جعل المقارنة بينهما ممتعة للمتابعين وعشّاق الموضة.

مجلة لها