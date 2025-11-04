بالفيديو: لحظة نطق قاضٍ سوري بحكم الإعدام على مدان اغتصب طفلة وقتلها في دير الزور

موقع الخليج 365: قضت محكمة الجنايات في دير الزور، اليوم، بإعدام المتهم باغتصاب وقتل الطفلة إسراء الكرطة، بعد إدانته بارتكاب جريمة بشعة هزّت الرأي العام في سوريا.

تفاصيل الجريمة

وقد تم العثور على جثة الطفلة إسراء الكرطة، البالغة من العمر 8 سنوات، ملقاة في إحدى سواقي قرية محكان بريف دير الزور.

اعتراف بالجريمة

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم باستدراج قريبته إسراء إلى منزله مستغلًا صلة القرابة بينهما، ثم أقدم على اغتصابها ووضعها داخل خزان ماء، قبل أن يتخلّص من جثتها بإلقائها في ساقية مياه.

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام الجاني بعد إدانته بجرائم القتل العمد والاغتصاب.