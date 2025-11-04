تكنولوجيا: MediaTek تكتسح تصنيف أداء هواتف الفئة المتوسطة في اختبار AnTuTu

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استحوذت كوالكوم على الأضواء مؤخرًا من خلال شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 التي تصدرت تصنيف أداء الهواتف الرائدة في أحدث قوائم AnTuTu.

لكن الوضع اختلف تمامًا في فئة الهواتف المتوسطة، حيث غابت شرائح Snapdragon عن المشهد تمامًا، لتترك المجال أمام ميديا تيك التي احتلت جميع المراكز العشرة الأولى في القائمة، معتمدَةً على سلسلة شرائح Dimensity الخاصة بها.

وفيما يلي الترتيب الكامل للهواتف الأفضل أداءً ضمن الفئة المتوسطة بحسب نتائج أكتوبر 2025:

جاء هاتف Realme Neo 7 SE المزود بمعالج Dimensity 8400 Max في المركز الأول بمتوسط 1,931,641 نقطة.

تبعه iQOO Z10 Turbo بمعالج Dimensity 8400 في المركز الثاني بمعدل 1,915,499 نقطة.

احتل Vivo Y300 GT المركز الثالث بالمعالج نفسه وبمتوسط 1,909,184 نقطة.

جاء Redmi Turbo 4 المزود بمعالج Dimensity 8400 Ultra في المركز الرابع بمتوسط 1,868,587 نقطة.

في المركز الخامس، حل Oppo Reno 14 بمعالج Dimensity 8350 محققًا 1,495,632 نقطة.

تلاه Oppo Reno 14 Pro في المركز السادس بمعالج Dimensity 8450 وبنتيجة 1,485,371 نقطة.

أما المركز السابع فكان من نصيب Motorola Edge 60 Pro (نسخة 512 جيجابايت، سعرها الحالي نحو 525 دولارًا على أمازون) بمعالج Dimensity 8350 وبنتيجة 1,451,715 نقطة.

جاء Oppo K13 Turbo 5G ثامنًا بمعالج Dimensity 8450 وبمتوسط 1,450,850 نقطة.

حل Oppo Reno 13 Pro تاسعًا بمعالج Dimensity 8300 Ultra محققًا 1,291,601 نقطة.

وأخيرًا، جاء Oppo Reno 13 في المركز العاشر بالمعالج نفسه وبنتيجة 1,283,913 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن AnTuTu تضع معايير محددة لاختيار الأجهزة ضمن تصنيفاتها الشهرية، إذ يجب أن يتجاوز كل هاتف ألف اختبار قياس أداء فعلي (Benchmark) ليُدرج في القائمة. لذلك، قد يكون غياب هواتف Snapdragon عن تصنيف أكتوبر نتيجة لعدم استيفائها هذا الشرط.

ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه النتائج لا تعكس الأداء العام للهاتف بالكامل، إذ تعتمد فقط على اختبارات الأداء الاصطناعية. لذا، من المهم أيضًا أخذ عوامل أخرى مثل جودة الشاشة، وسعة البطارية، وأداء الكاميرات في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشراء.

المصدر