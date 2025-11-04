تكنولوجيا: أبل تطلق نسخة ويب جديدة كليًا لمتجر App Store على آيفون وماك وApple Watch وApple TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت أبل مؤخرًا نسخة ويب جديدة كليًا من متجر App Store، بعد سنوات من الاكتفاء بعرض معاينات محدودة للتطبيقات فقط. وتتيح النسخة الجديدة للمستخدمين تصفح المتجر بشكل كامل عبر الويب، بما في ذلك قوائم المبيعات الحالية، وتوصيات قسم “Today”، بالإضافة إلى استعراض التطبيقات حسب الفئات المختلفة.

يمكن للمستخدم من خلال زر في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة التنقل بسهولة بين منصات أبل المختلفة، مثل Apple Watch وApple TV 4K وApple Vision Pro، ما يجعل استكشاف التطبيقات المتاحة لكل منتج قبل شرائه أكثر سهولة وسلاسة.

وتتضمن النسخة الجديدة صفحة مخصصة لكل تطبيق، يمكن من خلالها مشاهدة لقطات الشاشة، والمقاطع الدعائية، وقراءة الوصف والتقييمات من المستخدمين. كما تواصل أبل عرض تفاصيل مهمة مثل سجل التحديثات السابقة لكل تطبيق، ومستوى استخدام البيانات الشخصية، وتتبع الأنشطة داخل التطبيق.

ويُعد Apple Arcade جزءًا من هذا التحديث، حيث يمكن للمستخدمين تصفح الألعاب المتاحة ضمن خدمة الاشتراك الشهيرة من أبل لكل منصة على حدة.

وتبلغ تكلفة الخدمة 6.99 دولارًا شهريًا، وهو سعر أقل من Xbox Game Pass، لكنها تركز بشكل أكبر على الألعاب البسيطة والترفيهية. كما يمكن للمشترين الجدد لأي جهاز من أبل الاستفادة من تجربة مجانية مدتها ثلاثة أشهر.

وعند تصفح التطبيق من متصفح الجهاز المناسب، مثل آيفون لتطبيقات iOS، يمكن تحميل التطبيق مباشرة من متجر App Store دون الحاجة إلى فتح التطبيق المخصص للمتجر.

