تكنولوجيا: أول ظهور واضح لجهاز سامسونج القابل للطي ثلاثيًا في فيديو جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت سامسونج الأسبوع الماضي أول هاتف ذكي قابل للطي ثلاثيًا خلال فعالية K-Tech Showcase 2025. ورغم أن الجهاز لم يحصل بعد على اسم رسمي، إلا أنه وُضع خلف زجاج العرض، ولم نرَ منه سوى بعض الصور في حالتي الطيّ والفتح.

لكن لحسن الحظ، نشر كل من SBS News وOmokgyo Electronics مقطع فيديو جديد يمنحنا نظرة أوضح على تصميم الجهاز من زوايا مختلفة.

يُظهر الفيديو وجود مفصلين على جانبي الشاشة عند طيّ الجهاز، ويبدو أن المفصل الأيسر أوسع قليلًا من المفصل الأيمن. وعند فتح الهاتف بالكامل، تتحرك الشاشة الخارجية إلى الجهة اليمنى، بينما تحتل الشاشتان الأخريان المساحة المتبقية، ليصل الحجم الإجمالي إلى شاشة قطرها 10 بوصات. ومن الملفت أن الجهاز يبدو نحيفًا جدًا عند النظر إليه من الجانبين.

أما من الخلف، فيُظهر المقطع شاشة خارجية إلى جانب ثلاث كاميرات وفلاش LED، بتصميم يشبه إلى حد كبير كاميرات Galaxy Z Fold7، وهو ما يعزز التوقعات بأن الاسم التجاري المحتمل للجهاز سيكون Galaxy Z TriFold.

من ناحية أخرى، يوجد زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت على الجانب الأيمن، ويبدو أن زر التشغيل يدمج مستشعر بصمة الإصبع تمامًا كما في هاتف Fold7. وحتى الآن، لم تكشف سامسونج عن المواصفات التقنية التفصيلية للجهاز، كما لا نعرف أبعاده الدقيقة بعد.

المصدر