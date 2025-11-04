وفاة الممثل التركي إنجين تشاغلار بحادث سير مأساوي.. تمنى الرحيل في شهر نوفمبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:06 مساءً - توفي الممثل المخضرم إنجين تشاغلار أحد أهم نجوم السينما التركية، عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لحادث صدم خطير أثناء محاولته عبور الشارع، من دراجة نارية كان يقودها شاب يبلغ من العمر 21 عامًا. وقد نقل الفنان إنجين تشاغلار بعد الحادث إلى المستشفى فاقدًا للوعي ومصابًا بجروح خطيرة ونزيف، ولكن فشلت جميع التدخلات الطبية بإنقاذه. وقد تسبب هذا الحادث المأساوي بحالة من الحزن عمّت متابعي وجمهور إنجين تشاغلار والوسط الفني التركي والعربي بفقدان الممثل القدير إنجين تشاغلار الذي تميز بوسامته واعتبر رمزًا للرومانسية بالأدوار التي قدمها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وحقق من خلالها نجومية كبرى.

الحادث صوّر بكاميرات المراقبة الموجودة في الشارع



حادث الصدم الخطير الذي أودى بحياة إنجين تشاغلار وقع في الأول من نوفمبر الحالي الساعة 8:10 مساءً في شارع عبيدة الحرية في شيشلي، على بُعد 200 متر من منزله في شيشلي حيث صدمته دراجة نارية كان يقودها شاب يبلغ من العمر 21 عامًا. الحادث كان قد صوّر بكاميرات المراقبة الموجودة في الشارع والتي أظهرت بالفيديو إنجين تشاغلار وهو يُصدم بدراجة نارية أثناء عبوره الطريق، مما أدى فورًا إلى سقوطه أرضًا. فهرع المارة لنجدة إنجين تشاغلار المُلقى على الأرض. بعد الحادث، تم استجواب الشاب الذي صدمه وأدلى باعترافاته أن الظلام كان يسود في المكان، وبمجرد أن أدرك أنه لا يستطيع التوقف أطلق بوق دراجته النارية وأضاء مصابيحها الأمامية. فظهر إنجين تشاغلار فجأةً أمامه وصدمه، مما تسبب في الحادث وكان إنجين تشاغلار يحاول عبور الشارع فاصطدم بالرصيف بسرعة وانزلق حاملاً حقيبة في يده. وألقت الشرطة القبض على السائق وأُودع السجن بتهمة القتل غير المتعمد والتسبب في الوفاة بسبب الإهمال.

View this post on Instagram A post shared by engin çağlar (@engin_caglar68)

حزن عائلة الممثل الراحل إنجين تشاغلار

وقد ووري جثمان إنجين تشاغلار الثرى يوم الاثنين، 2 نوفمبر في مقبرة زينجيرليكويو بعد صلاة الجنازة التي أُقيمت في مسجد شيشلي المركزي. وحضر الجنازة زوجة تشاغلار، فيليز فورال، وابناه إيسر وتشاغلان، والعديد من الفنانين منهم نوري ألتشو، وإديز هون، وتيومان أيك، وممثلة من مسرحية "فتاة تركية في ألمانيا"، سوات يالتشين بالاضافة للكثير من متابعيه وأحبائه.

يعيش أفراد عائلة إنجين تشاغلار حزنًا كبيرًا حيث قالت زوجته فيليز فورال إنها تعيش حزنًا بالغًا إثر وفاة زوجه الذي تصفه بـ "وجه السينما الباسم والرجل الوسيم". وتحدثت في تقارير صحفية أنه كان زوجًا صالحًا وأبًا حنونًا جدًا وكان لديه عائلة رائعة. وأضافت زوجته أنها تدرك أن الموت حق على كل إنسان وأن الجميع سيرحلون، ولكن أضافت أن رحيله بهذا الشكل الصادم كان قاسيًا وأن أسرته حزينة على رحيله. لكنها تعود وتستطرد أنها مشيئة الله.

أما ابنه إيسر فقال في تقارير صحفية إن أمنية والده الصادقة تحققت قاصدًا إن والده لطالما تمنى الموت في نوفمبر، الشهر الذي توفي فيه مصطفى كمال أتاتورك، وأيضًا الشهر الذي توفي فيه والد إنجين تشاغلار. وكان إنجين تشاغلار يقول إنه سيموت في هذا الشهر، وهذا ما حدث. ويصف إبنه والده بأنه كان أجمل إنسان في العالم.

https://www.instagram.com/p/DLuRse6Nw00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLuRse6Nw00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLuRse6Nw00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إنجين تشاغلار لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية

يجمع زملاء إنجين في الوسط الفني أن إنجين تشاغلار كان رجلاً رائعاً ومولعًا بالأفلام ولديه مجموعة أعمال فنية رائعة. ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية. وكان خضع لفحص طبي قبل حوالي 15 يومًا وتبين سلامته من أي مرض، وكرّس الكثير من سنوات حياته للسينما التركية وأحبها. وفي عام 2016، انتُخب إنجين تشاغلار رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة فيلم-سان.

View this post on Instagram A post shared by engin çağlar (@engin_caglar68)

كان إنجين تشاغلار سيكرّم في 17 نوفمبر الجاري

حاز هذا الممثل إنجين تشاغلار على العديد من الجوائز طوال حياته ومنها "جائزة الإنجاز مدى الحياة" من مهرجان أنطاليا السينمائي البرتقالي الذهبي عام 2011، وجائزة صدري أليشيك السينمائية الفخرية عام 2017. وكان تم الإعلان عن أنإنجين تشاغلار كان سيكرّم ويحصل على الجائزة الفخرية، التي ستقدمها مؤسسة فيلم-سان في 17 نوفمبر الجاري. وأفادت التقارير أنه كان مسرورًا جدًا لأنه سيكرّم بهذه الجائزة إلا أن القدر لم يمهله.

//

https://www.instagram.com/p/C_fQadigi6e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_fQadigi6e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_fQadigi6e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعمال إنجين تشاغلار

إنجين تشاغلار، واسمه الحقيقي تشاغلان أوفيت، ولد في إسطنبول في 28 أغسطس 1940. التحق بكلية روبرت في المدرسة الثانوية. درس في الجامعة في ألمانيا. بدأ مسيرته السينمائية عام 1986 بفيلم "أكسوز" للمخرج بيلجي أولغاتش. وحقق شهرةً واسعةً عام 1969 عندما مثّل إلى جانب هوليا كوتشيغيت في فيلم "أحلام سعيدة" للمخرج أورهان أكسوي.

https://www.instagram.com/p/C8y1pGAglkC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8y1pGAglkC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8y1pGAglkC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لعب إنجين تشاغلار دور البطولة في العديد من الأفلام منذ بداية السبعينيات حتى 2012 ومنها : "يُسمونني فسفورية"،"حب غجري، بابريكا"،"حب حزين"،"الحناء كافية"،"خلق الله الحب"، "هل هي خطيئتي؟"، "نينو"،" مدى الحياة"، "رجل وحيد"، "ما أجمل الحياة"، "خطايا الآباء"، " الخطيئة الأخيرة"، "الوردة البرية"، "الأذى"، "ينادونني بالانتقام"، "القدر الدموي"، "فريدة"، "المتشرد"، الصغير المشاغب"،"الفراشات البيضاء"، "لو تحققت الأحلام"، "عازف الكمان على السطح"، "كارمن"، " أنت قدري"، "ثريا"،"لا تنزل من الجبل"، " توبة"، فتاة تركية في ألمانيا، " شوق"،"طفلي التعيس"،"عالم من المعاناة"، "علاقة"، "حزن"، "العروس الحائرة"،"اليتيم"،"حمامة الجبل"، أغنية الغريب،"العودة إلى الوطن"،"لا تبكي يا حبيبتي"، "الأم وابنتها"، "إذا فقدتك"،"الحياة مهرجان"،"ياسمين"،"بحر يشيلجام"،"اللقاء الكبير"،"الضوء الأحمر"،"العائلة الممتدة"، "عثمان الرابع"،"وردة وجنية"،و"استقبال وحفل استقبال مسافري الليل سيلينا".

https://www.instagram.com/p/DCeCz87gInO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeCz87gInO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCeCz87gInO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».