أحمد زاهر يستعين بابنته منى في لعبة وقلبت بجد وتجسد هذا الدور

منى زاهر ابنة أحمد زاهر فى مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

ثاني بطولات أحمد زاهر في الدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 10:00 مساءً - قرر الفنانأن يستعين بابنتهللمشاركة في مسلسله الجديد "لعبة وقلبت وبجد" الذي يتواصل تصويره حالياً لعرضه قبل شهر رمضان المقبل.لتسجل بذلك ثالث ظهور درامي لها على شاشة التلفزيون، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل "ليلة لأ" الجزء الثاني مع منة شلبي وأحمد حاتم، ثم مسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي وحلا شيحة الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024.تجسد منى أحمد زاهر ضمن أحداث مسلسل "" شخصية ابنةمن زوجته، التي تلعب دورها الفنانة السورية ريام كفارنة، في دور محوري مؤثر بالأحداث، لكون العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي تتناول قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية، والعلاقة بين الآباء والأبناء، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال ومخاطرها.قد تحبين قراءة.. رمضان 2024 .. أحمد زاهر وبناته الثلاثة ليلى وملك ومنى يتنافسون في موسم درامي واحدالمسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، وهو قصة محمد عبد العزيز، وسيناريو وحوار علاء حسن وهبة رجب وهدير شريف، ويُعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج حاتم متولي بعد عمله لسنوات كمساعد مخرج مع بيتر ميمي. ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد زاهر كل من ريام كفارنة، دنيا المصري، حنان سليمان وعدد من الفنانين الآخرين.ويُعد مسلسل "" ثاني بطولة مطلقة لـفي الدراما التلفزيونية، بعد تجربته الأولى في مسلسل "" المكوّن من 15 حلقة، والذي عُرض عام 2022 بمشاركة ميرنا نور الدين، جيهان خليل، عابد عناني، عبد العزيز مخيون، إسلام حافظ، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل جاء من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.يمكنك قراءة أيضاً.. بحضور أحبائهما.. ملك وليلى أحمد زاهر تحتفلان بتخرجهما في الجامعةالجدير بالذكر أنكانت قد خاضت تجربة مختلفة بعيداً عن التمثيل من خلال تقديم البرامج، حيث شاركت في تقديم برنامج "" على قناة MBC مصر الذى تم اذاعته عام 2022، إلى جانب الطفل عبد الرحمن أحمد طه، واستضافا خلاله عدداً من النجوم في أجواء مليئة بالمرح والعفوية والمغامرات.