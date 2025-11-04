خالد سرحان في رمضان 2026.. ينسحب من مسلسل أحمد العوضي وينضم لـ ياسمين عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:02 مساءً - بدأ موسم انتقالات النجوم في دراما رمضان 2026 مبكرًا هذا العام، لتكشف الكواليس عن أولى المفاجآت الفنية بانسحاب الفنان خالد سرحان من مسلسل النجم أحمد العوضي، وانتقاله رسميًا إلى بطولة عمل جديد مع ياسمين عبد العزيز.
يمكنك قراءة.. بعد صلحهما.. لماذا اعتذر بيومي فؤاد عن مسلسل علي كلاي لـ أحمد العوضي؟
خالد سرحان يُجدد التعاون مع ياسمين عبد العزيزويُجدد خالد سرحان، تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد مرور نحو 4 سنوات على آخر مشروع درامي جمعهما سويًا منذ مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان لعام 2021، حيث انضم إلى مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، إذ بدأ مرحلة التحضيرات مؤخرًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
أبطال مسلسل "وننسى اللي كان"مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد، والمكون من 30 حلقة كاملة، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026، يُشارك فيه كلّ من كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، ليلى عز العرب وآخرون، والعمل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
انسحاب مفاجئ من "علي كلاي"ويأتي تواجد خالد سرحان في مسلسل "وننسى اللي كان"، بعد أيامٍ قليلة من انسحابه من مسلسل "علي كلاي" للفنان أحمد العوضي، والذي سيُعرض أيضًا في رمضان 2026، حيث جاء ذلك الانسحاب بشكلٍ مفاجئ، دون أسباب واضحة، فيما لجأ المخرج محمد عبد السلام إلى البحث عن بديلٍ فورًا في ضوء تسكين الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال أيامٍ قليلة.
بيومي فؤاد ينسحب من مسلسل أحمد العوضي الجديدمسلسل أحمد العوضي الجديد، شهد أيضًا اعتذار بيومي فؤاد بعد أيام من التعاقد بشكلٍ رسمي، وذلك بسبب ظروفه الصحية، فيما يُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: درة، سارة بركة، رحمة محسن، يارا السكري، محمد ثروت، طارق الدسوقي، عصام السقا، محمود البزاوي وآخرون، والعمل تأليف محمود حمدان.
الجمهور يتفاعل مع انسحاب خالد سرحان من المسلسلوتفاعل قطاع كبير من الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع خبر انسحاب خالد سرحان من مسلسل "علي كلاي" وانضمامه إلى مسلسل "وننسى اللي كان"، حيث رأوا أنّ ذلك يُشير إلى وجود حالة تنافسية خفية بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وقد تمتد إلى نهاية رمضان المقبل، وسط مساعٍ الثنائي نحو الصدارة، وتقديم مشروع درامي مميز وجذاب.
خالد سرحان يستعد لتصوير "المداح 6"وفي سياق آخر، يُشارك خالد سرحان، في رمضان المقبل، من الجزء السادس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، والمُقرر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل، والعمل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.
