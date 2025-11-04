نيللي كريم تشارك بفيلمين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025

نيللي كريم تُشارك في المسابقة الرسمية بفيلم "القصص"

كواليس فيلم القصص - الصورة من حساب مهرجان البحر الأحمر السينمائي على إنستغرام

"جوازة ولا جنازة" يُعرض ضمن "روائع عربية"

قصة وأبطال فيلم "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم وشريف سلامة في رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:02 مساءً - تحظى الفنانةبحالة انتعاش فني خلال الفترة الحالية، فبعد مرور أيامٍ قليلة من افتتاح فيلمها "يوم ميلاد سعيد"، بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، ستُشارك بفيلمين دفعة واحدة في الدورة الخامسة من مهرجان الأحمر السينمائي الدولي، المُقرر انطلاقها خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المُقبل.وتُشارك نيللي كريم، بفيلم جديد يحمل اسم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي، حيث سيُعرض ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، ليتنافس على جوائز اليسر المرموقة خلال ختام الدورة الخامسة.وستظهر نيللي خلال الأحداث، في شخصية أمّ لـ4 شباب كبار، منهم: أمير المصري، أحمد الأزعر، وخالد مختار، في ثاني تجربة سينمائية له، ويظهر في شخصية هاوٍ لكرة القدم ويسعى لاحترافها، وسط صعوبات عدة.وتدور أحداث الفيلم، حول علاقة صداقة تنمو بالمراسلة بين "أحمد" و"ليز" منذ 1967، وتقاوم شكوك العائلة وتقلبات الحرب والمجتمع، العمل تحية نابضة لمصر عبر قصة حب تمتحنها المسافات والأزمنة، وتستخرج من الرسائل المتبادلة بورتريهًا لبراءة جيل وطموحه.الفيلم كان يحمل في البداية اسم، قبل أنّ يُجرى الاستقرار على اسم "القصص"، فيما جرى الانتهاء من تصويره كاملًا في سبتمبر من عام 2024. ويُشارك في بطولته كلًّ من: كريم قاسم، صبري فواز، أحمد كمال وغيرهم.كما تُشارك، بفيلمٍ آخر، وهو "جوازة ولا جنازة"، الذي كان مُقررًا طرحه تُجارياً في دور العرض السينمائي، اعتباراً من يوم 24 سبتمبر الماضي، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ، ولأجل غير مسمى، دون توضيحٍ من الشركة المنتجة آنذاك، ليتم الإعلان اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، عن اختياره ضمن برنامج "روائع عربية"، أحد برامج الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والخاصة بتقديم بانوراما حيّة من الإبداع العربي عبر مجموعة مُنتقاة بعناية من الأفلام التجارية والمستقلة.تدور أحداث الفيلم، حول "تمارا"، أمّ عزباء من عائلة عريقة متعثّرة، توشك على الزواج من رجل الأعمال الثري "حسن الدبّاح" لتأمين مستقبل عائلتها. وقبل الزفاف بأسبوع، تجتمع الأسرتان في منتجعٍ صحراوي، حيث يعيد "عمر" -الحبيب القديم والمشرف على ديكور الحفل- إشعال المشاعر. ومع تصاعد الغيرة والمصالح الخفية، تنفجر الفوضى في عشاء البروفة. وحين تحسم العروس قرارها بالمضيّ في الزواج، تقع المفاجأة الداهمة؛ جثةٌ في يوم الزفاف.يُشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب نيللي كريم، كلّ من: شريف سلامة، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل إخراج أميرة دياب، والتي شاركت بالتأليف مع دينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا.وفي سياق آخر، يتجدد اللقاء الفني بين نيللي كريم وشريف سلامة، في موسم مسلسلات رمضان 2026، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "أنا"، إخراج سعيد خالد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج سالي والي، وهو مكوّن من 30 حلقة، وينتمي إلى الدراما النفسية، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

