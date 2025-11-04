لمن تجاوز الأربعين.. طبيبة تكشف عن فوائد عصير الطماطم للرجال

موقع الخليج 365: كشفت الدكتورة يكاتيرينا غوزمان أن عصير الطماطم يتمتع بفوائد صحية كبيرة، أبرزها تقليل الالتهابات والتورم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على مركب الليكوبين، خاصة لدى الرجال بعد سن الأربعين. حسب موقع gazeta.ru

عصير الطماطم مضاد أكسدة يحمي من الشيخوخة والسرطان

وأوضحت غوزمان أن الليكوبين هو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من الشيخوخة والالتهابات، ويسهم في الوقاية من احتشاء عضلة القلب وبعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا.

عصير الطماطم أكثر فائدة من الطازجة

وأضافت أن الليكوبين لا يتأثر بالحرارة، ما يجعل عصير الطماطم أو الطماطم المطهية على نار هادئة أكثر فائدة من الطازجة، مشيرة إلى أن تسخين الطماطم مع القليل من الزيت يعزز امتصاص الليكوبين بشكل كبير.

غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للقلب

وبيّنت أن كوبًا واحدًا من عصير الطماطم يحتوي على نحو 20 ملغم من فيتامين C، إلى جانب فيتامينات مجموعة B وعناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم، موضحة أن البوتاسيوم يساعد القلب على النبض بسلاسة ويمنع تمدد الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.