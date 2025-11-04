أسرار جمال هدى المفتي.. المظهر الطبيعي هو الأساس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 01:02 مساءً - الممثلة وعارضة الأزياء هدى المفتي، واحدة من النجمات اللواتي يلفتن الأنظار بإطلالاتهن الجمالية، سواء في المناسبات أو على السجادة الحمراء وحتى في الأيام العادية. وتتميز بشكل عام باختياراتها الناعمة والبسيطة سواء لجهة المكياج أو الشعر؛ إذ تميل إلى المكياج الناعم بلمسات عصرية، وإلى تسريحات الشعر الأنيقة والبسيطة في آنٍ، والتي تُظهر من خلالها جمال شعرها الطويل وحيويته. وقد تألقت في الآونة الأخيرة بإطلالات متعددة جذبت الانتباه، وأحدثها في مهرجان الجونة وحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

في التالي، نرصد لكِ من "الخليج 365"، أبرز أسرار جمال هدى المفتي، التي تجمع القوة والنعومة في الوقت نفسه.

هدى المفتي والعناية بالبشرة: الاهتمام بالمظهر الصحي الطبيعي

https://www.instagram.com/p/DLaUp3ws2ph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLaUp3ws2ph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



كشفت هدى المفتي سابقاً عن تفاصيل روتينها اليومي للعناية بالبشرة، فأكدت أن الاهتمام بالمظهر الصحي الطبيعي جزء أساسي من حياتها العملية، ويتمثل بالخطوات التالية:

الحفاظ على ترطيب البشرة خطوة لا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها تساعدها على الظهور بإطلالة طبيعية متجددة في كل مرة تقف فيها أمام الكاميرا.

الاهتمام بمنطقة العينين؛ إذ تستخدم لاصقات العيون بشكل يومي، لتقليل علامات الإرهاق.

تقشير الشفاه، فهي تستخدم مقشّر الشفاه؛ لجعل شفتيها ناعمتين وجاهزتين لألوان أحمر الشفاه التي تفضلها.

اختيار مستحضرات العناية بالبشرة وفق معايير ترتكز على البساطة والطبيعية، فهدفها الدائم هو الحفاظ على بشرة نضرة ومتألقة دون تكلف.

مكياج هدى المفتي: نعومة بلمسة قوة خفية

https://www.instagram.com/p/DOvj8YyjOjZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOvj8YyjOjZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تفضل هدى المفتي أساليب المكياج التي تعزز ملامحها الطبيعية من دون أن تخفيها. فهي غالباً ما تظهر ببشرة موحّدة اللون وخالية من الطبقات الثقيلة، مع اعتماد الهايلايتر الناعم على أعلى الخدين وعظمة الأنف؛ لإضفاء توهج صحي يعكس الضوء بطريقة رقيقة.

أما بالنسبة للعيون، فتعتمد على رسمة الأيلاينر الرفيع الذي يرفع العين قليلاً بشكل مجنّح خفيف، مع طبقات متعددة من الماسكرا تمنح الرموش كثافة من دون تكتل. هذا الأسلوب يمنح عينيها عمقاً هادئاً وجاذبية غير متكلّفة.

وفيما يتعلق بالشفاه، تميل هدى إلى درجات النيود الدافئة والروز الباهت، وأحياناً تعتمد الأحمر الكلاسيكي في المناسبات الكبيرة فقط، شرط أن يبقى التركيز على توازن الملامح. فهي تؤمن أن جمال الإطلالة لا يتعلق بكمية المكياج، بل بذكاء توزيعه بما يتناسب مع الملامح الشخصية. ومن الواضح أنها تميل بشكل كبير إلى الشفاه شديدة اللمعان؛ إذ غالباً ما تستخدم ملمع الشفاه بلون خفيف يجعل شفاهها مكتنزة وأكثر امتلاء.

تسريحات شعر هدى المفتي: الويفي والكعكة أولاً

شعر هدى المفتي الطويل يشكل جزءاً أساسياً من حضورها الأنثوي. فهي تحرص دائماً على إبراز حيوية خصلاتها ومظهرها الصحي، وتختار تسريحات بسيطة ولكنها أنيقة، لا سيما أنها تتمتع بشعر بني طويل مفعم بالحيوية واللمعان. ومن أبرز التسريحات التي تفضّلها:

تسريحة الويفي الطبيعي

https://www.instagram.com/p/DMBAaJ3sDP6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMBAaJ3sDP6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تميل إليها في الإطلالات اليومية أو في الفساتين الانسيابية؛ حيث تمنحها مظهراً عفوياً وشاباً، وتبرز جمال ملامحها من دون أي تكلّف.

الكعكة العالية أو المنخفضة المشدودة

https://www.instagram.com/p/DHgtZ_nNsF8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHgtZ_nNsF8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



خيارها الأول على السجادة الحمراء، فهي تسريحة تمنح الوجه مساحة، وتبرز خط الفك والعنق، وتضفي لمسة فاخرة من دون جهد مبالغ.

الفرق النصفي أو الجانبي الناعم

https://www.instagram.com/p/DGqngzPNLMn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGqngzPNLMn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يساهم في تحقيق توازن بصري في الإطلالة، ويضيف إليها رقة ورسمية في نفس الوقت.

ورغم بساطة هذه التسريحات، إلا أنها تكشف بوضوح عن ثقتها بجمال شعرها الطبيعي من دون إضافات جمالية ثقيلة.

4 نصائح ذهبية من وحي أسرار جمال هدى المفتي

https://www.instagram.com/p/DKb83SksHcJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKb83SksHcJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



من خلال أسلوب هدى المفتي في الظهور والتعامل مع الجمال، يمكن تلخيص فلسفتها الجمالية في النقاط التالية: