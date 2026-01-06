رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، 06 يناير 2026، أن بلاده لن تشارك في أي قوات حفظ سلام خارج حدودها، بما في ذلك في قطاع غزة .

وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني، أنه تم التواصل مع الإدارة الأميركية بشأن الاستفسارات المتعلقة بالقوة المزمع تشكيلها، لكنه أكد عدم نيته المشاركة في أي أعمال قتالية خارج أذربيجان.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر مُطّلع على تفاصيل المباحثات التي عُقدت الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، أن الأخير يؤيد انضمام تركيا إلى القوة الدولية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن المصدر، اليوم الثلاثاء، أن ترامب يعتبر انضمام تركيا إلى القوة الدولية في غزة سيسهل على حماس تسليم سلاحها.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لوكالة بلومبرغ، أمس، إنه "من الصعب أن تحظى أي آلية لا تشمل تركيا بثقة الشعب الفلسطيني. نحن في موقع الدولة المحورية لمثل هذه المهمة، نظراً لروابطنا التاريخية العميقة مع الجانب الفلسطيني، والقنوات الأمنية والدبلوماسية التي أدرناها مع إسرائيل في الماضي، وتأثيرنا الإقليمي كدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف إردوغان أن "إرادتنا السياسية واضحة. نحن على استعداد لتحمّل أي مسؤولية من أجل تحقيق سلام دائم في غزة"، مشيرا إلى أن مساهمة تركيا كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ، الذي أتاح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر : عرب 48