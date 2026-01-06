تمديد إعلان حالة الطوارئ بالنيل الأزرق لمدة ثلاثة اشهر

الفريق أحمد العمدة بادي اصدر الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم مرسوما بالرقم (1) لسنة 2026 قضى بموجبه تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الإقليم لمدة ثلاثة اشهر .

ووجه قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة بموجب قانون الطوارئ لسنة 1997 ولائحته لحفظ الأمن بالإقليم .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

