قطر: جهود متواصلة لتجاوز "تعقيدات" اتفاق غزة وفتح معبر رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب على قطاع غزة ما زالت تواجه تعقيدات تتطلب استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي، أن قطر تعمل بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين والدوليين لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحقيق تقدم في المسار السياسي والإنساني.

وأشار المتحدث إلى أن الدوحة طالبت بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الجوانب الإنسانية والخلافات السياسية.

وفي السياق ذاته، أكد أن قطر منخرطة بشكل مستمر مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتًا إلى أن الاتصالات لا تزال متواصلة لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق آخر، أفادت قناة «كان» العبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، عقب تقييمه للوضع الأمني والسياسي بعد عودته من الولايات المتحدة، عن وجود اتفاقيات مع الإدارة الأمريكية تقضي بعدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن.

وأوضح نتنياهو أن إبقاء المعبر مغلقًا سيستمر إلى حين استعادة جثة الإسرائيلي ران غويلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتبر معبر رفح أحد أوراق الضغط القليلة المتبقية في مواجهة حركة حماس .

وفي السياق ذاته، كشف نتنياهو أن إسرائيل تعتزم تحديد مهلة زمنية لحركة حماس فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، دون أن يحدد طبيعة هذه المهلة أو الخطوات التي ستتخذ في حال عدم الاستجابة.

المصدر : وكالات