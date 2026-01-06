حاكم الشارقة: كلباء ستتألق كـ«درّة الشرق» خلال عامين إلى ثلاثة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن مدينة كلباء تشهد حاليا تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة، ستجعلها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام «درّة حقيقية يتفاخر بها أهلها ويشع نورها».

وكشف سموه عن مشروع لإنشاء شقق فندقية مقابل سوق الجبيل في مدينة كلباء، مجهزة بوحدات سكنية مناسبة للعائلات، ومواقف سيارات، وغرف للسائقين، بما يلبي احتياجات السياحة العائلية، ويوفر بديلاً مناسبا عن الفنادق الكبيرة مرتفعة التكلفة.

وأوضح سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، أن العمل جارٍ لمعالجة أوضاع البيوت القديمة المحيطة بسوق الجبيل، مشيراً إلى وجود تباين في مطالب الملاك بين التعويض أو الاستبدال أو التعويض المالي، مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع الملف بروح من التفاهم والمرونة، عبر تكبير مساحات الأراضي بإضافة أراض حكومية مجاورة لتصبح صالحة للبناء، والتواصل المباشر مع الملاك لضمان رضاهم الكامل.

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أن مشاريع التطوير لا تمس حقوق الملكية الخاصة، موضحا أن نزع الملكية لا يتم إلا للمنفعة العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات، مؤكداً أن ما يجري في كلباء هو تطوير بالشراكة والتوافق مع الأهالي.

وأشار سموه إلى استمرار العمل في تطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف مناطق المدينة، بما في ذلك مشروع تطوير منطقة الطريف، وشبكات الصرف الصحي، والطرق، ومتابعة تنفيذها بشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وجودته، والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستقرة.

وأكد سموه الحرص على صون الطابع العمراني والتراثي للمدينة، إلى جانب تنفيذ مشاريع حديثة تعزز جودة الحياة، مشيراً إلى أن كلباء ستظل نموذجاً للمدينة المتوازنة بين التطوير والحفاظ على الهوية.

وفي ختام حديثه، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الهدف هو أن يحب كل مواطن مدينته ويفتخر بها، مشيراً إلى ما حققته جامعة كلباء من تميز أكاديمي وعمراني، لافتا إلى اهتمام دولي بتجربتها التعليمية، وتعاون أكاديمي مرتقب مع مؤسسات تعليمية في جمهورية الصين الشعبية.