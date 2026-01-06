اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يهنئ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد بتعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك للشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام، ولسعادة محمد سعيد راشد الشحي تعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأهنئهما على الثقة الغالية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة الوطنية، وتعزيز دور الإعلام الوطني ليبقى معبّراً عن قيم دولة ، ومواكباً لإنجازاتها، وصانعاً لمزيد من النجاح والريادة».

