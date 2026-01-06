أمم إفريقيا: البديل بولبينة يقود الجزائر لضرب موعد ناري مع نيجيريا في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرباط : قاد المهاجم البديل عادل بولبينة منتخب بلاده الجزائر الى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز في مرمى جمهورية الكونغو الديموقراطية 1 0 بعد التمديد الثلاثاء على ملعب ولي العهد مولاي الحسن في الرباط وامام 18837 متفرجا.

وسجل مهاجم الدحيل القطري بولبينة الهدف الوحيد في الدقيقة 119 قبل الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني، وتحديدا بعد ست دقائق من دخوله مكان فارس شايبي، وأنقذه من خوض ركلات ترجيحية.

وضربت الجزائر موعدا السبت المقبل في مراكش مع نيجيريا الفائزة على موزامبيق 4 0 الاثنين في فاس.

وهي المباراة الثالثة في البطولة يتم فيها اللجوء الى التمديد بعد مالي وتونس اللتين تعادلتا 1 1 في الوقت الاصلي، ثم احتكمتا الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأولى السبت، ومصر وبنين اللتين تعادلتا 1 1 في الوقت الاصلي قبل ان يفوز الفراعنة 3 1 الاثنين.

وتلتقي لاحقا ساحل العاج حاملة اللقب مع بوركينا فاسو في ختام ثمن النهائي، على أن يلتقي الفائز مع مصر.

ولحقت الجزائر بمنتخبات المغرب المضيف والسنغال ومالي والكاميرون ونيجيريا ومصر.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها الجزائر ربع النهائي في تاريخها بعد 1996 و2000 و2004 و2010 و2015 و2019.

وحققت الجزائر فوزها الرابع تواليا في البطولة، وكررت انجازها في نسختي 1990 و2019 حين حققت خلالهما لقبيها الوحيدين حتى الان.

وجاءت المباراة حذرة بين المنتخبين وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل باستثناء بعض التمريرات العرضية التي تكفل الدفاع بتشتيتها، وبعض الهجمات المرتدة التي أتت أكلها للجزائر في الثواني الأخيرة وتمكنت من تسجيل هدف الفوز.

وكانت اخطر فرصة كونغولية عندما خطف مهاجم ريال بيتيس الاسباني سيدريك باكامبو كرة من منتصف الملعب وانطلق بسرعة متوغلا داخل المنطقة قبل ان يسددها زاحفة ابعدها لوكا زيدان بيده الى ركنية (26)، ومنها كاد مدافع بيرنلي الانكليزي أكسيل تيانزيبي يفعلها برأسية قوية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايمن (27)، وأخرى لباكمبو من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (34).

وجرب لاعب وسط باير ليفركوزن الالماني ابراهيم مازة حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (43).

وتلقت الجزائر ضربة قاسية مطلع الشوط الثاني باصابة لاعب الوسط اسماعيل بن ناصر في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، فترك مكانه لحيماد سعيد عبداللي (50).

وانبرى محرز لركلة حرة جانبية فوق العارضة (69).

واخرج المدرب البوسني السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش القائد محرز والمدافع الايسر ريان ايت توري ودفع بانيس حاج موسى وزين الدين بلعيد (70).

وجرب البديل ايدو كاييمبي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس زيدان (74)، ورد عليه حاج موسى بالطريقة ذاتها بين يدي الحارس ليونيل مباسي مزاوا (78).

وتوغل محمد لامين عمورة من الجهة اليسرى ودخل المنطقة قبل أن يسدد كرة تصدى لها الحارس (79).

وتصدى الحارس الكونغولي لتسديدتين قويتين لفارس شايبي (86).

وكاد البديل مهاجم بيراميدز المصري فيستون ماييلي يوجه الضربة القاضية للجزائر برأسية من مسافة قريبة ارتطمت برأس المدافع بلعيد وتحولت الى ركنية (90+1).

وكاد بونجاح يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (100)، ورأسية لرامي بنسبعيني بين يدي الحارس (105+3).

وأهدر شايبي فرصة سهلة عندما تهيأت امامه كرة على بعد 8 امتار فسددها وابعدها الحارس (110)، ثم أنقذ الاخير مرماه من تسديدة قوية للاعب ذاته من داخل المنطقة (111).