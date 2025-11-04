أزمة جديدة لـ علياء بسيوني وأحمد سعد.. إلغاء المتابعة يثير التكهنات حول انفصال جديد

علياء بسيوني تلغي متابعة أحمد سعد

أحمد سعد محاط بأربع عرائس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:02 مساءً - تصدرت مؤخراً مصممة الأزياءوزوجها الفنان، مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تتابع الأحداث التي أثارت فضول الجمهور وعلامات استفهام كبيرة حول طبيعة العلاقة بينهما.حيث أشعلتموجة من الجدل بعد أن لاحظ المتابعون إلغاءها متابعة حساب زوجها، على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام".هذه الخطوة البسيطة كافية لإثارة عاصفة من التساؤلات حول وجود خلافات أو توتر في العلاقة، خاصة في ظل تاريخهما المعروف الذي شهد فترة انفصال سابقة تمت المصالحة بعدها.وما يزيد الموقف تعقيداً هو أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، حيث لا تزال تفاصيل مصالحتهما التي تمت في وقت سابق من هذا العام عالقة في أذهان متابعيهما، ليتساءل الجميع هل يشهد الثنائي انفصالاً جديداً؟وعلى الرغم من أن هذا التصرف لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي هذه التكهنات.

في سياق متصل، وربما متزامن، أثار الفنان أحمد سعد موجة من التساؤلات والجدل بين متابعيه وجمهوره، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف رسمية، محاطًا بأربع فنانات يرتدين فساتين زفاف بيضاء.

حيث ظهر أحمد سعد في الفيديو الذي نشره دون أي توضيح، واقفًا في منتصف الفنانات: رنا رئيس، وإنجي كيوان، وهاجر السراج، وبسنت أبو باشا، اللواتي ارتدين فساتين زفاف كاملة.

ولم يقتصر سعد على نشر الفيديو فقط، بل أرفقه بتعليق غامض زاد من حيرة المتابعين، كتب فيه: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم".

نشاط فني لـ أحمد سعد

وبدا الفيديو بطريقة احترافية التصوير، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه مقتطف من عمل فني قادم، ربما يكون أغنية مصورة أو مشهدًا من مسلسل درامي.وحتى اللحظة، لم يصدر أحمد سعد أو أي من الفنانات المشاركات في الفيديو أي توضيح رسمي حول طبيعة هذا الفيديو الغامض.يمكنك قراءة.. أحمد سعد يرد على جدل مشاركته في ذا فويس: عندي خبرة ناس بعمر 50 عامًامن جهة أخرى؛ يواصلنشاطه الفني بإطلاق عدد من الأغاني ضمن الجزء الثاني من ألبومه "بيستهبل"، من أبرزها أغنية "شفتشي" التي كتبت كلماتها منة القيعي ولحنها أحمد طارق يحيى، بالإضافة إلى أغاني أخرى منها "اتحسدنا"، "اتك اتك"، و"حبيبي ياه ياه" التي جمعته لأول مرة مع الرابرين عفروتو ومروان موسى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».