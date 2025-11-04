اخبار السعوديه

تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 10 مشاريع تطوعية تدريبية في محافظة عدن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2025م، سبع مشاريع تطوعية تدريبية في مجالات متنوعة. شملت هذه المشاريع الترميم وإعادة التأهيل، والإسعافات والكوارث، وصيانة وتشغيل أنظمة التكييف والتبريد، وصيانة الهاتف المحمول، والخياطة، ومهارات السكرتارية، وتصميم الجرافيك، واستفاد منها ما يقارب 247 فردًا.

تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المملكة العربية ومركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة وتأهيل الفئات المحتاجة في اليمن، وتعتبر استمرارية لسلسلة المشاريع التطوعية التي يقدمها المركز بهدف دعم المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن المشاريع التطوعية تعتبر جزءًا من البرامج الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأفراد في اليمن، وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الإنساني والإخوة العربية.

