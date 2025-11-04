أنطوان خليفة لـ"الخليج 365": الأفلام السعودية المشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر مبهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - على هامش المؤتمر الصحفي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد اليوم في جدة "البلد" للإعلان عن تفاصيل دورته الخامسة التي ستقام في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، التقت الخليج 365 بمدير البرامج والكنوز العربية أنطوان خليفة وكان معه حوار حول الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعن الأفلام السعودية المشاركة سواء في المسابقة الرسمية أو ضمن قسم "روائع عربية". وكذلك مدى التطور الذي لمسه في مستوى الأفلام السعودية خلال السنوات الخمس الماضية.

فأجاب: هذا سؤال جميل جدًا، وأنا سعيد بالحديث عن هذه التجربة. في الحقيقة، الأفلام السعودية هذا العام لم تدهشني فحسب، بل أثّرت فيّ بعمق. وعندما شاهدت فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين المشارك في المسابقة الرسمية، شعرت بتأثر كبير لدرجة أنني بكيت أثناء العرض. لأن الممثلة خيرية نظمي قدّمت أداءً مركّبًا وعميقًا، وجسّدت من خلاله هوية المملكة العربية السعودية من زوايا لم نكن نعرفها من قبل، كما تناولت علاقتها بحفيداتها بطريقة إنسانية مؤثرة. الفيلم شديد التأثير، يحمل طابعًا شاعريًا وفلسفيًا راقيًا، ويتحدث بعمق عن تراث المملكة وهويتها.

الأفلام الروائية

على صعيد الأفلام الروائية تحدث أنطوان خليفة قائلاً: لدينا أعمال لافتة، من بينها فيلم "مسألة حياة أو موت" للمخرج أنس باطهف من بطولة الفرحان وسارة طيبة، وهو فيلم رومانسي جميل ومختلف تدور أحداثه بالكامل في مدينة جدة. تخيّل أن ترى جدة التي نعيش ونعمل فيها، تظهر على الشاشة من خلال قصة إنسانية لعائلة سعودية، حيث نرى نافورة جدة وشوارعها من منظور درامي مغاير.

لن أكشف تفاصيل القصة حفاظًا على عنصر المفاجأة، لكن الفيلم يضم الممثل المحبوب محمد الدوخي، الذي عرفناه سابقًا في فيلم "مندوب الليل"، ويشارك أيضًا لاعب كرة القدم الشهير سعيد العويران في فيلمه الجديد "رهين". كما يوجد فيلم آخر مهم لمخرجة من الظهران، يقدّم تجربة مختلفة ومؤثرة. بوجه عام، يمكن القول إن الأفلام السعودية هذا العام متنوعة وغنية من حيث الأسلوب والمضمون.

التركيز هذا العام أيضًا على الأفلام القصيرة؛ إذ يشارك أكثر من 22 فيلمًا قصيرًا سعوديًا، إلى جانب مجموعة من الأفلام الوثائقية المصنوعة بحرفية عالية.

من بين هذه الوثائقيات، أفلام تتناول قصصًا عن لاعب كرة القدم محمد نور، وعن الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية، وأخرى عن مغامرين سعوديين يتسلقون الجبال. وأردنا من خلال هذه الأعمال تسليط الضوء على الشخصيات السعودية والإنجازات الوطنية التي تُجسّد روح المملكة الحديثة.

برنامج المواهب الصاعدة

أطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام فقرة جديدة بعنوان "برنامج المواهب الصاعدة"، وهي مسابقة مخصصة للمخرجين الصغار من الفئة العمرية بين 10 و16 عامًا. وفتحنا باب المشاركة لتلقي أعمالهم، وتلقينا أفلامًا من مختلف مناطق المملكة: من الطائف، وجدة، والمدينة المنوّرة، والرياض. وقد تم اختيار عشرة أفلام منها لعرضها خلال فعاليات المهرجان.

ثم طرحنا على خليفة سؤال حول هل الدول العربية أو العالمية التي تشارك لأول مرة في هذه النسخة الخامسة؟ وما دلالة أن معظم الأفلام العربية في المسابقة تُعرض لأول مرة عربيًا؟

فأجاب: بالنسبة للدول العربية والعالمية، فهناك مخرجون يشاركون للمرة الأولى في هذه النسخة الخامسة من المهرجان.

ومن اللافت أن معظم الأفلام العربية المشاركة في المسابقة تُعرض للمرة الأولى عربيًا. ومن بين هؤلاء المخرجين شرين دعيدس ومحمد دراجي من الجزائر، وزين دوريع من الأردن، ومخرجين لبنان، إلى جانب عدد من المخرجين المصريين.

وختم قائلاً: خلال السنوات الأربع الماضية، ومن خلال السوق السينمائي، والندوات، وبرامج المهرجان المختلفة، استضفنا عددًا كبيرًا من المخرجين العرب والعالميين، واليوم نرى العديد منهم يشاركون بأفلام جديدة ضمن المسابقة، وهو ما يعكس نجاح المهرجان في ترسيخ حضوره كمنصة رئيسية للسينما العربية.

