بالفيديو.. خبير توريد يكشف مفاجأة بشأن فرق سعر المنتجات في الصين والسوق السعودي.. ويوضح سبب السمعة السيئة للبضاعة الصينية

موقع الخليج 365: كشف المستثمر وخبير التوريد من الصين فيصل الأحمدي، عن خبايا فرص الاستيراد من الصين والفرق بين سعر المنتجات هناك وفي السوق السعودي.

وقال الأحمدي خلال بودكاست هللة :"أستورد المنتجات مباشرة من الصين لأن تكلفتها تكون أقل، والتنوع في الجودة يكون عالي، والسعر يكون أقل بـ 50% من السوق المحلي".

وأضاف الأحمدي :"هذا من ناحية السعر، إنما من ناحية الجودة تكون أعلى بنسبة 100%، المشكلة البضاعة الصينية هنا تعتبر رديئة أو سمعتها سيئة بسبب الموردين".

وتابع :"أنت الآن تذهب إلى المصنع الصيني فيعرض عليك درجات الجودة التي تريدها، وأغلب الموردين يبحث عن السعر القليل والمكسب الكبير، وفي النهاية تكون جودة البضاعة رديئة".

وأكمل :"العميل في السعودية يسأل عن السعر وليس الجودة، فالموردين استغلوا هذه النقطة فأصبحوا يستوردون منتجات رخيصة وجودتها رديئة".