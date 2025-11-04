شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار لأعلى مستوياته في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

كان لأحدث طفرة للنفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة في أوائل هذا القرن انعكاسات جيوسياسية هائلة. فبدونه، كانت الولايات المتحدة ستعتمد بدرجة متزايدة على الواردات لتلبية احتياجاتها الطاقية، ولربما كانت الأسعار لترتفع بشدة. فعلاً، في السنوات التي سبقت ثورة النفط الصخري، شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات حادة، وارتفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل.



لكن الطفرة التالية في إنتاج النفط والغاز بالولايات المتحدة حرّكت البلاد لتصبح لاحقًا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وقد أضعف ذلك سيطرة أوبك على أسواق النفط العالمية، كما تحولت الولايات المتحدة إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم.



ومع ذلك، فإن موارد النفط والغاز الصخري لا تقتصر على الولايات المتحدة. تُظهر خريطة إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) مدى تشتت هذه الموارد حول العالم. ومع بلوغ الثورة الصخرية الأميركية مرحلة النضج وبدء نموها في علامات plateau، صار السوق الطاقي يقيّم بشكل متزايد الدول التي قد تسلك طريق الولايات المتحدة. تتخذ عدة دول موقعًا استعدادًا لاندفاع صخري قد يحمل آثارًا عميقة على أمن الطاقة والورقة الجيوسياسية وفرص الاستثمار.



الأرجنتين: المرشح الأكبر القادم



تجدر الإشارة إلى فاكا مويرتا (Vaca Muerta) — التكوين الذي كان حتى وقت قريب وعدًا أكثر منه إنتاجًا. يقع في حوض نيوكن بشمال باتاغونيا، ويظهر الآن قدرة تجارية حقيقية. ووفقًا لـ EIA، تُقدَّر الموارد القابلة للاسترداد تقنيًا في الحوض بنحو 16 مليار برميل من النفط و308 تريليون قدم مكعب من الغاز. في 2024 ارتفع إنتاج الحوض من النفط بنسبة 27% ومن الغاز بنسبة 23% على أساس سنوي.



وتشارك شركات كبرى مثل YPF وشيفرون (Chevron) وشل (Shell) بعمق في التطوير. وتقول شيفرون إن فاكا مويرتا تُعد من أكبر الاحتياطيات غير التقليدية في العالم، وقد تعهدت بزيادة إنتاجها إلى 30,000 برميل يوميًا بحلول نهاية 2025.



وبالطبع تواجه الأرجنتين معيقات تقليدية لمشروعات الصخر — من عدم يقين تنظيمي وضرائبي، وارتفاع تكلفة الآبار، ولوجستيات المياه، إلى اختناقات البنية التحتية. مع ذلك، الزخم التصاعدي حقيقي، ومختصرًا، تُعد فاكا مويرتا أول حوض خارج الولايات المتحدة يظهر مقياسًا ومتانة استثمارية ذات مصداقية.



الصين: العملاق الصامت ذي الإمكانات الهائلة



تضم الصين أكبر احتياطيات قابلة للاسترداد تقنيًا من غاز الصخر في العالم، وتتركز في حوض سيتشوان (Sichuan). لكن التطوير كان بطيئًا بسبب جيولوجيا معقدة، صعوبات الوصول، ومحدودية المياه. ومع ذلك، تعمل الصين على تسريع وتيرة التطوير عبر استخدام الحفر الرقمي، والآبار الأفقية، وعمليات التحفيز الهيدروليكي.



إذا نجحت، قد يعيد دفع الصين لأسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG) في المنطقة، ويقلص الاعتماد على الفحم. وإذ لا يلفت تحول الصين في النفط الصخري الأنظار كقصة فاكا مويرتا النفطية، فإن إمكاناتها تكمن في الحجم والتأثير التحويلي: تحول محلي قد يحدث تموجات في تجارة الطاقة العالمية ويعزز استقلالية الصين الطاقية.



السعودية: الغاز الصخري كخيار استراتيجي



السرد الثالث يتعلق بـ المملكة العربية السعودية وتحول أرامكو السعودية نحو غير التقليدي. يوصف حوض الجفورة (Jafurah) بأنه «جوهرة برنامجنا للغاز غير التقليدي»، ويُقدَّر أن يحتوي على نحو 229 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات في مكانها. وتستهدف الشركة بدء الإنتاج الأولي في 2025، مع خطط مبيعات تصل إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.



لماذا يكتسب هذا أهمية؟ لأن السعودية تتجه لتحويل استهلاك الطاقة المحلي من الاعتماد على النفط إلى الغاز في إنتاج الكهرباء والصناعة، ما يُتيح تصدير المزيد من الخام ويقلل كثافة الكربون في اقتصادها. ومن منظور المستثمرين، يشير المشروع إلى أن الصخر — وفي هذه الحالة صخر غني بالغاز — يتحول إلى بنية تحتية استراتيجية وليس مجرد ضجة استكشافية.



مرشحو آخرون جديرون بالمتابعة



بجانب الثلاثة السابقة، هناك دول أخرى تستحق الانتباه:

روسيا: تملك إمكانات هائلة في النفط والغاز الصخري — ثانيًا بعد الولايات المتحدة وفقًا لبعض التقديرات في الصخر النفطي — لكن التطوير محدود. وبفعل وفرة الاحتياطيات التقليدية وتكلفتها الأدنى، ثمة حافز اقتصادي ضئيل للاستثمار الكبير في تكنولوجيا الصخر، فضلاً عن العقوبات الغربية التي تحد من الوصول إلى معدات الحفر المتقدمة.

كندا: خصوصًا ألبرتا وكولومبيا البريطانية، تستمر في الاستثمار في المصادر غير التقليدية لكن بوتيرة أبطأ.

أستراليا: تملك احتمالًا جيولوجيًا في أحواض مثل Cooper وCanning، لكن تعيقها عقبات بيئية وتنظيمية.

المكسيك: تملك إمكانات ضخمة لكنها تواجه متاهة من التحديات التنظيمية والبنية التحتية.

كولومبيا: تتقدم بمشروعات تجريبية في وادي ماغدالينا، وتستكشف شركة النفط الحكومية Ecopetrol فرص النفط الصخري رغم العقبات الاجتماعية والقانونية.

الهند: بدأت بتقييم آفاق الصخر في أحواض Cambay وKrishna-Godavari، لكن الكثافة السكانية العالية وتعقيدات قوانين استخدام الأراضي تشكلان عوائق كبيرة.

الإمارات العربية المتحدة: تستثمر في حقول الغاز غير التقليدية في منطقة الظفرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030.

جنوب أفريقيا: تواصل دراسة إمكانات حوض Karoo الكبير، لكن المخاوف البيئية وشح المياه تُعد عوائق رئيسية.

المملكة المتحدة: تمتلك موارد غاز صخري غنية في حوض Bowland، لكن المعارضة الشعبية القوية والحظر الحكومي جمدتا النشاط.

ما الذي يجب على المستثمرين مراقبته؟