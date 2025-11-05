ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي



ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين لن تُمنح إلا عندما ينتهي إغلاق الحكومة الاتحادية في وقت حث فيه محامو المدن ومنظمات غير ربحية قاضياً اتحادياً في رود آيلاند على إجبار إدارته على تمويل هذا البرنامج بالكامل.وأضاف ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال، إن مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية "لن تُمنح إلا عندما يفتح الديمقراطيون اليساريون المتشددون الحكومة، وهو ما يمكنهم فعله بسهولة، وليس قبل ذلك!".

جاء تهديد الرئيس الجمهوري بحجب مزايا البرنامج عن 42 مليون أميركي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الزراعة أنها ستستخدم التمويل الطارئ لدفع المزايا المقلصة في نوفمبر بعد أن أوقف قاض خططها لتعليق المدفوعات خلال فترة الإغلاق.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الزراعة الأميركية على طلبات للتعليق على منشور ترامب.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه الخامس والثلاثين اليوم الثلاثاء، وهو ما يعادل الرقم القياسي المسجل خلال فترة ولاية ترامب الأولى لأطول فترة إغلاق في التاريخ.

ويواصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس تبادل الاتهامات في مواجهة تهدد برنامج المساعدات الغذائية.