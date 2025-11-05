دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ ويخسر ديمبيليه وحكيمي

الرياص - اسماء السيد - باريس : تلقى باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب خسارته القارية الأولى عندما سقط أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1 2، وخسر خدمات مهاجمه عثمان ديمبيليه ومدافعه المغربي أشرف حكيمي للإصابة، الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأخّر سان جرمان بهدفين سجلهما الكولومبي لويس دياس في الدقيقتين 4 و32، قبل أن يُطرد الجناح الدولي إثر تدخل عنيف من الخلف على الظهير حكيمي (45+7) الذي غادر أرضية الملعب باكيا بعدما سبقه ديمبيليه مصابا أيضا (25)، فيما قلّص البديل البرتغالي جواو نيفيش النتيجة (74).

وخرج ديمبيليه العائد من إصابة قبل أسبوعين والذي شارك أساسيا للمرة الثانية في خامس مبارياته منذ العودة، بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا له بداعي التسلل.

ولم يُعرف ما إذا كان ديمبيليه قد تعرّض لإصابة جديدة، إذ ظهر وهو يتحدث مع قائد الفريق الدولي البرازيلي ماركينيوس والظهير الأيسر الدولي البرتغالي نونو منديش قبل أن يتجه نحو خط التماس ومن ثم يُستبدل بالكوري الجنوبي لي كانغ إن، حيث أكمل طريقه مباشرة نحو غرف الملابس.

ويُنتظر معرفة ما إذا كان خروجه بدافع الحذر بعد شعوره بآلام، أم بسبب انتكاسة جديدة لإصابة في الفخذ التي تعرض لها في الخامس من أيلول/سبتمبر مع المنتخب الفرنسي.

والتقطت الكاميرات حديث ديمبيليه مع حكيمي في المباراة السبت خلال الفوز على نيس 1 0 ضمن الدوري، حين قال له "أشعر بألم شديد في العضلة الخلفية".

لكن المهاجم الدولي المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، تدرب بشكل طبيعي الأحد والإثنين، فيما أوضح مدربه الإسباني لويس إنريكي الاثنين أنه سيقرر في اليوم التالي عدد الدقائق التي سيلعبها صاحب القميص رقم 10.

وقبل نهاية الشوط الأول، سقط حكيمي على الأرض يصرخ من شدة الألم في كاحل قدمه اليسرى وأذرف الدموع حيث تجمّع اللاعبون حوله والفريق الطبي، فيما أشهر الحكم الايطالي ماوريتسيو مارياني البطاقة الحمراء لدياس بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بعدما كان رفع البطاقة الصفراء فور وقوع الخطأ.

وكان سان جرمان بطل أوروبا ووصيف مونديال الأندية، تعرض لخسارته الأولى في الموسم، أمام مرسيليا ضمن الدوري في 22 أيلول/سبتمبر، حين غاب عدد من لاعبيه الأساسيين ومدربه لحضورهم حفل جائزة الكرة الذهبية.

وتوقّف رصيد الفريق الباريسي عند 9 نقاط، لكنه بقيَ ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي، مؤقتا، فيما ارتقى بايرن إلى الصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن أرسنال الإنكليزي الفائز على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3 0.

وواصل بايرن نتائجه المميزة منذ بداية الموسم، بـ16 فوزا متتاليا ضمن مختلف المسابقات.

على ملعب بارك دي برانس، وجد الباريسيون أنفسهم متأخرين بهدف بعد أربع دقائق فقط، حين لعب سيرج غنابري تمريرة بالكعب إلى الفرنسي ميكايل أوليسيه فسددها وتصدى لها الحارس لوكاس شوفالييه، لكنها تهيأت أمام دياس الذي تابعها في الشباك (4).

ولم يتأخّر رد أصحاب الأرض كثيرا حين سجل ديمبيليه هدفا بصدره، لكنه ألغيَ بداعي التسلل بعد العودة إلى "في أيه آر" (22)، قبل أن يخرج من أرض الملعب.

وأخطأ ماركينيوس وهو يؤمّن ابتعاد المهاجم الإنكليزي هاري كاين عنه، أمام دياس المنطلق صوبه، فسرق الكولومبي الكرة من البرازيلي وسددها زاحفة في المرمى (32).

لكن الأداء المميّز الذي قدّمه دياس انتهى بخروجه ببطاقة حمراء بعد تدخل عنيف من الخلف على حكيمي (45+7).