مصر .. تطورات جديدة بشأن قضية السائح الكويتي الذي اقتحم نقطة تفتيش في القاهرة واصطدم بعدة سيارات

موقع الخليج 365: قررت النيابة العامة في مصر إحالة السائح الكويتي، الذي اقتحم نقطة تفتيش أمنية في القاهرة بسيارة فارهة من طراز “رينج روفر” واصطدم بعدة سيارات، إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة اتهام السائح بتعاطي مواد مخدرة وكحولية، والقيادة تحت تأثيرها، إلى جانب استعمال العنف ضد ضباط الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة. حسب موقع مصراوي.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي ثبوت تعاطيه لمخدر الكوكايين والمواد الكحولية، بينما دعمت تحريات المباحث وتسجيلات الكاميرات ما ورد في التحقيقات، لتأمر النيابة بإحالته للمحاكمة أمام الجنايات.