«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - جوهانسبرغ (وام)

شارك معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، كضيف شرف رئيس، في أعمال الجلسة السادسة للبرلمان الأفريقي، التي عقدت أمس الأول، في مقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، بحضور معالي تشيف فورتشن تشارومبيرا، رئيس البرلمان الأفريقي، وعدد من رؤساء البرلمانات الوطنية وممثلي الوفود الأفريقية، إلى جانب شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى.

وأكد الجروان، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأفريقي، أن القارة الأفريقية أثبتت عبر تاريخها أنها لا تنتظر السلام من الخارج، بل تصنعه بإرادة شعوبها ومؤسساتها، مشيراً إلى أن البرلمانات الأفريقية أصبحت اليوم لاعباً أساسياً في بناء مسارات المصالحة، وترسيخ دولة القانون، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف. ووجه الجروان الشكر لرئيس البرلمان الأفريقي معالي تشيف فورتشن تشارومبيرا، مثمّناً مشاركته الفاعلة في الجلسة الـ 13 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي استضافتها تشاد في السادس من أكتوبر الماضي بمشاركة أكثر من 40 برلماناً من مختلف قارات العالم.

قضايا إنسانية ودولية

تناول الجروان في كلمته عدداً من القضايا الإنسانية والدولية، مؤكداً ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الصراع المسلح في السودان والعودة إلى الدولة المدنية بقيادة العلماء والمثقفين والشعب الأصيل.

كما أشاد بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور المغرب كركيزة للاستقرار في شمال أفريقيا.