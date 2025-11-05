ولي العهد وملك ماليزيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وعُزف السلامان الملكيان السعودي والماليزي، واستعرض ملك ماليزيا مع ولي العهد حرس الشرف.

وعقد ولي العهد وملك ماليزيا، جلسة مباحثات رسمية، رحب ولي العهد في بدايتها بالسلطان إبراهيم في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء ولي العهد.

وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل ملك ماليزيا إلى الرياض أمس في زيارة رسمية للمملكة، حيث ذكر بيان صادر عن القصر الماليزي أن الزيارة هي "زيارة دولة"، وتعزز التزام السعودية وماليزيا بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والجغرافيا السياسية والدفاع والشؤون الإسلامية.

في السياق ذاته، ذكر بيان ماليزي نشرته وكالة الأنباء الماليزية أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لماليزيا، في حين بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية 44.74 مليار رنجيت ماليزي (9.79 مليار دولار أمريكي).