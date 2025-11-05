الانتصارات الكبيرة لأفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان في بطولة الصالات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت المباراة القمة بين منتخبي إيران والمغرب في قمة منافسات كرة القدم (صالات) ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 بالتعادل الإيجابي 2-2. وكانت المباراة مثيرة حيث استطاع المنتخب المغربي تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة عن طريق بلال حميدوش.

مباريات المجموعات الأولى

في إطار المنافسات، فاز منتخب أوزبكستان على السعودية بنتيجة 5-2، بينما تغلبت أذربيجان على ليبيا بنتيجة 5-4. وحققت أفغانستان الفوز على طاجيكستان بنتيجة 9-5.

الجولة الثانية

ستُقام مباريات الجولة الثانية بعد غدٍ الأربعاء، حيث ستتواجه السعودية مع ليبيا، وأذربيجان مع أوزبكستان في المجموعة الأولى، بينما ستلتقي إيران مع أفغانستان، والمغرب مع طاجيكستان ضمن المجموعة الثانية.

دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025

تستضيف الرياض النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة تُقام في 5 مواقع رئيسية.