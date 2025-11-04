سكان الحي قاموا بتشغيل القرآن.. بالفيديو: حرائق مستمرة تلازم عائلة تركية أينما ذهبت وتلتهم أغراضهم !

موقع الخليج 365: شهدت مدينة "شانلي أورفا" التركية، واقعة غريبة لإحدى العائلات لم يجد أحد لها تفسيراً، وتتمثل الظروف الغامضة في اندلاع الحرائق بشكل مستمر في أي مكان تذهب إليه هذه العائلة.

ووفقاً لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العائلة عندما يبقون في منزلهم فإن الحرائق تندلع داخله 3 مرات كل يوم، وعندما يزورون الجيران، تمتد الحرائق إلى منازلهم أيضًا مما جعل الناس تعتزلهم.

وقررت العائلة في النهاية العيش في العراء، لكن حتى الأغراض التي أخرجوها لحمايتها اشتعلت فيها النيران.

وبدأ سكان الحي بتشغيل القرآن طلباً للحماية من هذه الأحداث الغريبة وتواصلوا مع الجهات المختصة للنظر في هذه الظاهرة المقلقة، قائلين أنهم ربما مسحورين.