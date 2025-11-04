وفاة النجمة ديان لاد والدة لورا ديرن عن عمرٍ يناهز 89 عامًا.. هذه الأعمال جمعتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 11:11 صباحاً - حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني العالمي بعد أن شاركت وكالات الأنباء خبر وفاة ديان لاد، ووالدة النجمة لورا ديرن، والمرشحة 3 مرات لجائزة الأوسكار و3 مرات لجائزة إيمي، والشهيرة بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وذلك عن عمرٍ ناهز الـ 89 عاماً.

تفاصيل خبر وفاة ديان لاد

شاركت لورا ديرن، البالغة من العمر 58 عاماً، خبر وفاة والدتها من خلال إصدار بيانٍ صحفي، جاء فيه: "توفيت أمي الفاضلة وبطلتي الرائعة هذا الصباح، ديان لاد، بينما كنت بجوارها، في منزلها في أوجاي، كاليفورنيا. كانت أعظم ابنة وأم وجدة وممثلة وفنانة وروحًا حنونة لا يمكن إلا للأحلام أن تخلقها. "لقد كنا محظوظين بوجودها معنا. إنها تحلق الآن في سماء الفن".

ومن بين أعمال لاد العديدة "أليس لم تعد تعيش هنا" Alice Doesn't Live Here Anymore، المسلسل الكوميدي التلفزيوني "أليس" Alice، المقتبس من فيلم عام 1974، "وايلد آت هارت" Wild at Heart و"رامبلينج روز" Rambling Rose.

نبذة عن ديان لاد

وُلدت ديان لاد في 29 نوفمبر من عام 1935 في لوريل، ميسيسيبي، وكانت الابنة الوحيدة للطبيب البيطري بريستون بول لادنر والممثلة ماري برناديت لادنر، وبدأت التمثيل والرقص والغناء في سنٍ مبكرة.

ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وكان أول ظهور سينمائي رسمي لها في فيلم الدراما والجريمة "الملائكة البرية" The Wild Angels عام 1966. بعدها بـ 8 سنوات تحديداً في عام 1974، لعبت دور البطولة في فيلم مارتن سكورسيزي الدرامي "أليس لم تعد تعيش هنا" Alice Doesn't Live Here Anymore، هذا الدور منحها أول ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن أدائها لشخصية "فلو". وقد أدى هذا الفيلم إلى إنتاج مسلسل "أليس" Alice الذي نالت عنه جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عام 1981.

وقد انطلقت نحو الشهرة والنجومية سواء سينمائياً أو تلفزيونياً من خلال العديد من الأعمال مثل أفلام Something Wicked This Way Comes، Ghosts of Mississippi، 28 Days. ومن أبرز أعمالها التلفزيونية Kingdom Hospital، و Chesapeake Shore.

تزوجت ثلاث مرات.المرة الأولى كانت في عام 1960 من بروس ديرن، وأنجبا ابنتين معًا، لورا وديان التي توفيت في حادث غرق في حمام سباحة وهي في عمر الثماني عشرة شهرًا، الأمر الذي أدى إلى طلاقها من بروس عام 1969 بعد تسع سنوات من الزواج، بسبب معاناتهما من ذلك الحادث الأليم. ثم تزوجت من ويليام أ. شيا جونيور لمدة سبع سنوات من عام 1969 وحتى عام 1976. وأخيراً تزوجت من روبرت تشارلز هانتر، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام في شهر يوليو عن عمرٍ ناهز 77 عامًا.

لورا ديرن تسير على خطى والدتها ديان لاد

سارت لورا ديرن على خطى والدتها ديان لاد، على الرغم من معارضتها في البداية، وليس هذا فحسب، بل عملت معها ومع والدها بروس ديرن، في العديد من الأفلام.

كان فيلم Alice Doesn't Live Here Anymore لعام 1974، هو أول عمل يجمعهما، وكانت لورا تبلغ من العمر حينها 7 سنوات.

التعاون الثاني كان من خلال Wild at Heart لعام 1990، ونالت عنه لاد ترشيحها الثاني لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في شخصية ماريتا فورتشن.

وجاءت المشاركة الثالثة لهما في فيلم Rambling Rose عام 1991، وحصلت كلتاهما على ترشيحات لجوائز الأوسكار عن أدائهما في هذا الفيلم الدرامي - لورا لجائزة أفضل ممثلة ولاد لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

في عام 1996، كان التعاون الرابع لهما في فيلم The Siege at Ruby Ridge، وقد أدت لاد دورًا صغيرًا في المسلسل بدور والدة فيكي.

عام 1996 أيضاً شهد على التعاون الخامس لهما من خلال Citizen Ruth، ثم فيلم Daddy & Them عام 2001، Damaged Care عام 2002، وكان التعاون السينمائي الأخير لهما عام 2006 بفيلم Inland Empire، وعام 2011 مسلسل Enlightened.

