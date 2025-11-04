بعد صلحهما.. لماذا اعتذر بيومي فؤاد عن مسلسل علي كلاي لأحمد العوضي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:15 مساءً - حسم الفنان بيومي فؤاد الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية عن وجود خلاف بينه وبين النجم أحمد العوضي؛ وذلك بعد تعاونهما الأخير في فيلم "الإسكندراني"، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، ليؤكد بيومي أن ما جرى لا يعدو كونه اختلافًا في وجهات النظر، ليتصدر اسمه مرة أخرى ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتذاره عن مشاركة أحمد العوضي مجددًا في مسلسله "علي كلاي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

لماذا اعتذر بيومي فؤاد عن مسلسل علي كلاي لأحمد العوضي؟

لظروفه الصحية؛ حيث أوضح الفنان بيومي فؤاد من خلال لقائه مع موقع " ET بالعربي" سبب اعتذاره عنالذي يقوم ببطولته النجم؛ قائلًا: "أنا اعتذرت لأن رجلي تعبانة شوية، لأني لا أستطيع تأديه عمل 30 حلقة، وبقوم بالبحث على مسلسل صغير 15 حلقة فقط".

وبسؤاله عن ردود أفعال الجمهور على مشاركته مع العوضي في العمل الذي يمثل عودة العلاقة والصلح بينهما بعد سوء التفاهم الذي حدث في فيلم "الإسكندراني"؛ قال بيومي فؤاد: "أنا كنت مبسوط جدًا بالمشاركة في المسلسل، وكنت وافقت على العمل ومضيت عقد بالفعل وقرأت السيناريو وعجبني جدًا؛ ولكني كلمت العوضي واعتذرت له نظرًا لتعب رجلي، والعوضي تقبل الأمر بشكل لطيف جدًا وهو جميل وأخويا الصغير وابن بلد، وتفهم الأمر هو وشركة سينرجي المنتجة للمسلسل".

واختتم بيومي فؤاد حديثه ممازحًا: "وأنا ان شاء الله أول مانزل مصر هروحلهم وأباركلهم على بدء التصوير وأخذ لهم تورته من النوع الغالي".

ما سبب خلاف بيومي فؤاد مع أحمد العوضي؟

كان الفنانقد خرج عن صمته مؤخرًا، ليوضح حقيقة ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تعاونهما الأخير في فيلم "الإسكندراني"، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي. وأكدخلال تصريحات صحفية، أن ما جرى لا يعدو كونه اختلافًا في وجهات النظر، نافيًا أن يكون قد تعمد تصدير نفسه كبطل رئيسي للفيلم، وهو الأمر الذي أغضبحينها، وقال في تصريحاته: "لن أتحدث كثيرًا عن هذا الموضوع،أخي وحبيبي، لكنه تفهم الأمر بشكل خاطئ".

وأضاف فؤاد أنه لم يقل أبداً أنه بطل فيلم "الإسكندراني"، بل كان يكرر ما يقوله الجمهور عن الفيلم، ولم يقصد أي إساءة أو تقليل من أحد، واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه الكبير لأحمد العوضي، معربًا عن سعادته بالعمل معه، رغم إعلان العوضي سابقًا أنه لا يرغب في تكرار التعاون بينهما مستقبلًا.

فيلم "الإسكندراني"

الفيلم من إخراج خالد يوسف ، وهو مأخوذ عن رواية الإسكندراني لأسامة أنور عكاشة؛ بطولة، زينة، صلاح عبد الله، حسين فهمي، عصام السقا، محمود حافظ وآخرين.

تدور الأحداث في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر "بكر الإسكندراني – أحمد العوضي" بالعديد من الصراعات مع والده الذي جسده دوره الفنان بيومي فؤاد، وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

مسلسل "علي كلاي"

آخر أعمال بيومي فؤاد

يحملتوقيع نفس فريق صنّاع مسلسل "فهد البطل"، حيث يأتي من تأليف الكاتب محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، فيما يشارك في بطولة العمل إلى جانبعدد من النجوم، من بينهم: درة، يارا السكري، عصام السقا، المطربة رحمة محسن بينما يواصل القائمون على العمل إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين.في سياقٍ آخر، يُعرض حاليًا للنجمفيلم "السادة الأفاضل"، وتدور أحداثه بعد وفاة الأب "جلال"، تنهار حياة عائلة "أبو الفضل" الهادئة، فيجد الابن الأكبر "طارق" نفسه مسؤولاً عن كل شيء، بينما يعود "حجازي" من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته، تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض "سمير إيطاليا"، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءاً وتتوالى الأحداث.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: مصطفى صقر ومحمد عز الدين وعبدالرحمن جاويش، ومن بطولة الفنان محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، طه دسوقي، إنتصار، بيومي فؤاد، علي صبحي، وحنان سليمان.

عمل منتظر

كما يخوضتجربة كوميدية جديدة من خلال فيلم "ابن مين فيهم"، الذي يتقاسم بطولته مع الفنانة ليلى علوي في تعاون سينمائي جديد بعد العديد من النجاحات التي حققاها سوياً على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث أوشك صناع الفيلم على الانتهاء من التصوير بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بأعمال أخرى وصعوبة تنسيق المواعيد؛ تمهيدًا لعرضه في دور السينما.

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من مرة من بينهن الفنانتين شيماء سيف وويزو، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكل مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة فى رحلة البحث عن ابنه المفقود.

فيلم "ابن مين فيهم" يأتي من بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، رانيا يوسف، أحمد عصام السيد، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم شيماء سيف وويزو، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، والفيلم انطلق تصوير مشاهده الأولى في شهر يونيو الماضي قبل توقفه بسبب اجازات الصيف وارتباط الأبطال بأعمال أخرى.

