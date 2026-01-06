الأمير هاري يقترب من قرار مصيري بشأن ولدَيه آرتشي وليليبت

دبي - فريق التحرير: بحسب تقارير صحافية، يزداد تفاؤل الأمير هاري بإمكانية انتهاء القطيعة الطويلة بين طفليه والعائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من التوتر والعقبات اللوجستية التي حالت دون ذلك.

وتشير التطورات الأخيرة المتعلّقة بالترتيبات الأمنية واحتمالات السفر الدبلوماسي المرتقب إلى أجواء أكثر إيجابية، قد تتيح للملك تشارلز قضاء وقت حقيقي مع حفيدَيه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

وكانت مسألة الأمن في صلب الخلاف، إذ منذ تنحّي الأمير هاري عن مهامه كعضو بارز في العائلة المالكة عام ٢٠٢٠ وانتقاله مع زوجته ميغان ماركل إلى الولايات المتحدة، أكّد مرارًا أنّ سحب الحماية الأمنية المسلحة عنه في بريطانيا جعل من غير الآمن اصطحاب عائلته إلى هناك.

وشدّد هاري على أنّ السفر إلى المملكة المتحدة مع طفلَيه، من دون تغطية أمنية رسمية، يشكّل مخاطرة لا يمكنه تحمّلها، لا سيما في ظل شهرته والتهديدات السابقة التي تعرّض لها.

إلا أنّ هذا الموقف قد يشهد تغييرًا قريبًا، إذ تفيد التقارير بأن الأمير هاري قد يستعيد الحماية الأمنية المسلحة خلال وجوده في بريطانيا، وهو تطوّر قد يغيّر بشكل جذري قدرته على السفر مع آرتشي وليليبت.

وتُعدّ استعادة هذه الحماية شرطًا أساسيًا بالنسبة لدوق ساسكس لتسهيل أي زيارة تجمع طفليه بجدّهم الملك تشارلز.

أما بالنسبة للملك، فقد كانت المسافة بينه وبين حفيدَيه جسدية وعاطفية في آن واحد، إذ تعود آخر مرة التقى فيها آرتشي وليليبت وجهًا لوجه إلى احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو ٢٠٢٢، حين زارت العائلة المملكة المتحدة لفترة قصيرة.

ومنذ ذلك الحين، اقتصرت العلاقة على الصور والتحديثات، من دون أي لقاءات مباشرة أخرى.

بالتوازي مع التقدّم في ملف الأمن، يُقال إن الأمير هاري يشجّع أيضًا على عقد لقاء عائلي في الولايات المتحدة.

ومع توقّع قيام الملك تشارلز بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، أفادت التقارير بأن هاري حضّ والده على تمديد زيارته إلى كاليفورنيا للقاء حفيديه في منزلهما.

ويرى هاري أنّ مثل هذه الزيارة قد تشكّل خطوة مهمّة لإعادة بناء الروابط العائلية بعيدًا عن الضغوط والتدقيق الإعلامي المكثّف في بريطانيا.

مصادر مقرّبة من الملف تشير إلى أنّ تقدّم الملك في السن واعتبارات صحّته شكّلت دافعًا إضافيًا لدى هاري للإسراع في المصالحة.

ويُعتقد أنّه يشعر بإلحاح حقيقي لإتاحة الفرصة أمام طفلَيه لبناء علاقة فعلية مع جدّهم ما دام الوقت والظروف يسمحان بذلك.