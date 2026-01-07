متابعة- وجوه دراميّة تركيّة في دائرة التّحقيقات بموضوع المخدّرات… الفحوصات تصدم الجمهور.

دبي - فريق التحرير: أظهرت نتائج فحص أُجري للممثّلة التّركية ميليسّا دونغل وجود مواد محظورة، وذلك استنادًا إلى عيّنة من الشّعر، وفق ما تداولته وسائل إعلام تركيّة.

ويأتي هذا الفحص ضمن تحقيق تُجريه النّيابة العامّة في اسطنبول بشأن الاشتباه باستخدام موادّ ممنوعة من قبل عدد من الشّخصيات العامّة.

وبحسب المعلومات، كانت ميليسّا خارج تركيا عند انطلاق العمليّة، قبل أن تعود طوعًا إلى البلاد، إذ أدلت بإفادتها وقدّمت عيّنات من شعرها ودمها إلى معهد الطّبّ الشّرعيّ. وبعد استكمال الإجراءات القانونيّة، أُطلق سراحها من دون إصدار قرار بتوقيف احتياطي.

وأكّدت المصادر أنّه حتّى الآن لا حكمَ قضائيًّا صادرًا بحقّ الممثّلة، إذ تُعدّ النّتيجة الإيجابيّة جزءًا من مسار التّحقيق ولا تمثّل إدانة نهائيّة في ظلّ استمرار القضيّة قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة.

في السّياق نفسه، كشفت تقارير إعلاميّة تركية عن نتائج فحص مشابهة للممثّلة التّركيّة إيزجي أيوب، أظهرت بدورها وجود مواد محظورة، ضمن التّحقيقات الجارية ذاتها.

وأثار هذا الملفّ موجة صدم واسعة بين الجمهور الّذي عبّر عن دهشته من تزايد عدد الأسماء الفنّيّة والوجوه الدّراميّة الشّهيرة الّتي جرى الكشف عنها حتى الآن ضمن هذه التّحقيقات، هذا ما فتح باب التّساؤلات حول حجم الظّاهرة داخل الوسط الفنّيّ التّركيّ، بانتظار ما ستكشفه الأيّام المقبلة من تطوّرات رسميّة.