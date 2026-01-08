الملكة رانيا وابنتها سلمى في جولة بين سحر وادي رم… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: نشرت ملكة الأردنّ رانيا العبدالله صورًا جديدة عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام” توثق زيارتها إلى منطقة وادي رمّ برفقة ابنتها الأميرة سلمى.

تأتي هذه المنشورات كدعم قوي ومباشر لقطاع السّياحة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، إذ سلّطت الملكة رانيا، الضّوء على جمال الطّبيعة في جنوب الأردنّ.

​وتعليقًّ على الصّور وصفت الملكة رانيا وادي رمّ بأنّه “قلب الجنوب الأردنيّ”، مؤكّدة على سحر المكان ومكانته السّياحيّة الفريدة.

​كما عبّرت عن فخرها بجمال وطنها قائلة إنّه “جمال لا يقارن بأيّة بقعة على وجه الأرض”.

​وحرصت الملكة على تشجيع الزّوّار للإقبال على المنطقة بالإشارة إلى أنّ وادي رمّ يقع على بعد مسافة قصيرة جدًّا بالسّيّارة من مدينة “البترا” الورديّة، واصفة الموقعَين بأنّهما وجهات “لا بدّ من رؤيتها”.

كما ​أظهرت الصّور الملكة رانيا والأميرة سلمى وهما تستمتعان بالمناظر الطّبيعيّة الخلّابة، إذ ظهرتا في إحدى الصّور في الجزء الخلفيّ من سيارة رباعيّة الدّفع تجوب صحراء رمّ، وفي صورة أخرى ظهرتا أثناء لقاء مع مجموعة من الخيّالة والهجّانة بملابسهم التّقليديّة والعلم الأردنيّ يرفرف في الموقع.